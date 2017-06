Zwei Tage nach dem Terroranschlag in London hat die Antiterroreinheit der Londoner Polizei die Namen von zwei der drei Attentäter veröffentlicht. Die Behörden glauben, dass es sich bei den zwei Tätern um Kuram Shazad B. und Rachid R. handelt. Beide sollen im Osten von London, im Stadtteil Barking, gelebt haben. Über die Identität des dritten Attentäters wurden keine Angaben gemacht.

Rachid R. wurde Polizeiangaben zufolge 1986 geboren und gab sich immer wieder als Marokkaner oder Libyer aus. Er nutzte ebenfalls den Namen Rachid Elkhdar mit anderem Geburtsdatum. Shazad B. hingegen wurde 1990 als britischer Staatsbürger in Pakistan geboren. Er sei den Sicherheitsbehörden bekannt gewesen, es habe aber keine Hinweise auf Anschlagspläne gegeben.



Die Polizei teilte auch Fahndungsfotos der Männer. Durch die Veröffentlichung erhofft sich die Polizei Mithilfe bei den Ermittlungen. "Ich fordere all diejenigen, die Informationen über die Männer und ihre Aufenthaltsorte in den letzten Tagen und Stunden vor dem Angriff haben, dazu auf, an die Polizei zu treten", sagte der stellvertretende Polizeipräsident Londons, Mark Rowley. Außerdem rief er die Öffentlichkeit dazu auf, wachsam zu sein und bei "verdächtigen Aktivitäten" unmittelbar die Polizei zu kontaktieren.

Rowley zufolge tuen die Polizei und ihre Partner im ganzen Land alles, was sie können, um weitere Attacken zu verhindern und die Öffentlichkeit vor Schaden zu schützen. Der Geheimdienst MI5 und die Polizei ermittele derzeit aktiv 500 Fälle und habe 3.000 weitere im Blick. Desweiteren gebe es 20.000 Individuen, gegen die nicht mehr aktiv ermittelt werde. Sie könnten aber jederzeit wieder zum Gegenstand der Ermittlungen des MI5 werden, sagte Rowley.



Vor zwei Tagen waren drei Attentäter auf der London Bridge mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge gefahren. Anschließend stachen sie in dem nahe gelegenen Ausgehviertel Borough Market auf Menschen ein. Sieben Menschen starben, 48 wurden verletzt, 21 davon schweben in Lebensgefahr. Der "Islamische Staat" (IS) hat die Tat für sich reklamiert.



Tausende Menschen kamen am Montagabend zur Mahnwache nahe des Tatortes, um der Opfer zu gedenken. "Das ist unsere Stadt, das sind unsere Werte, und das ist unsere Lebensart", sagte Bürgermeister Sadiq Khan vor den Trauernden. Mutige Londoner seien Verletzten selbstlos zur Hilfe gekommen. "Ihr seid die Besten von uns." Weiterhin sagte Khan, dass der Terrorismus besiegt werden würde. An der Mahnwache nahmen auch der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, sowie Vertreter verschiedener Religionen teil.