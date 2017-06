Bei einem europaweiten Anti-Terror-Einsatz sind sechs mutmaßliche Unterstützer der Terrormiliz "Islamischer Staat" festgenommen worden. Laut spanischem Innenministerium gab es vier Festnahmen in Spanien sowie jeweils eine in Deutschland und in Großbritannien. Die Verdächtigen sollen in einer Videobotschaft den Dschihad verherrlicht und Selbstmordanschläge in Europa unterstützt haben.



Im Zentrum der Ermittlung steht ein 44-jähriger Imam, der in Birmingham festgenommen wurde. Gegen ihn liege ein europäischer Haftbefehl vor. Er soll unter anderem Geld gesammelt haben, mit dem Kämpfer nach Syrien gesandt wurden. Die auf der spanischen Insel Mallorca festgenommene Gruppe soll wöchentlich Geheimsitzungen abgehalten haben. Laut Angaben des Ministeriums habe die Gruppe sich den Weisungen des "Islamischen Staates" vollständig unterworfen und terroristische Aktionen gerechtfertigt.



In Dortmund nahmen die Ermittler einen 28-jährigen Spanier fest. Gegen ihn werde in Spanien wegen der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung ermittelt. Der Mann ist laut der Generalstaatsanwaltschaft Hamm nie strafrechtlich in Erscheinung getreten, auch Hinweise auf geplante Anschläge in Deutschland gebe es nicht. Ein Richter soll nun entscheiden, ob der Mann nach Spanien ausgeliefert wird.



Die Ermittlungen liefen bereits seit 2015, teilte das spanische Innenministerium mit. Damals waren Videos im Internet gefunden worden, die einen in Spanien lebenden jungen Muslim zeigen. Dieser soll mit dschihadistischem Gedankengut indoktriniert worden und schließlich nach Syrien ausgereist sein.