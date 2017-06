In mehreren deutschen Städten kommt es zu Zugausfällen und Verspätungen im Regional- und Fernverkehr, nachdem Signalkabel der Bahn in Brand gesetzt wurden. Bundesweit gebe es zwölf Fälle und zwei weitere Versuche, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Potsdam. Laut Bundesinnenministerium wurden Spreng- und Brandvorrichtungen eingesetzt. Der Staatsschutz der Landeskriminalämter sei eingeschaltet.

Derzeit prüft die Polizei die Echtheit eines Bekennerschreibens, das auf linksunten.indymedia.org, einem Internetportal der linken Szene, veröffentlicht wurde. Darin findet sich ein Verweis auf das G20-Treffen. Das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Staaten der Welt findet am 7. und 8. Juli in Hamburg statt. Besonders die linke Szene hat Proteste angekündigt.

Ein Sprecher der Berliner Polizei sagte, das mutmaßliche Bekennerschreiben passe ins Raster. Allerdings sei es noch zu früh zu sagen, ob es tatsächlich authentisch sei. Indymedia versteht sich als offene Plattform zur freien Verbreitung von Informationen. Mehrfach sind auf dem Portal auch Fälschungen aufgetaucht. Tatsächlich hatten Linksextremisten in den vergangenen Jahren aber immer wieder Anschläge auf Signalkabel verübt, um den Zugverkehr zu stören.



Die Brände am Montagmorgen führten auf den Bahnverbindungen Hamburg-Lübeck, Köln-Dortmund sowie bei der Berliner S-Bahn und im Raum Leipzig/Dresden zu Ausfällen und Verspätungen. Auch der Verkehr über Dresden in Richtung Prag war betroffen.

Anfang Juli treffen sich die Staats- und Regierungschefs aus den führenden Industrie- und Schwellenländern sowie Vertreter der EU in Hamburg. Die deutschen Sicherheitsbehörden rechnen mit Angriffen und linken Protesten gegen den G20-Gipfel.