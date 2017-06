Der Tod von 71 Flüchtlingen, die bei einer Schleuserfahrt im August 2015 in einem Kühl-Lkw erstickt waren, hätte möglicherweise verhindert werden können. Das ergeben Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Demnach hörten ungarische Ermittler die Telefone der Schleuser bereits zwei Wochen vor der Fahrt ab. Dabei zeichneten sie Gespräche auf, die bei Fahrten geführt wurden, bei denen Flüchtlinge zum Teil ebenfalls kurz vor dem Erstickungstod standen.



Auch die Todesfahrt selbst zeichneten die Ermittler auf. Dennoch schritten die Behörden nicht sofort ein – offenbar, weil die Gespräche nicht rechtzeitig übersetzt und ausgewertet worden waren. Das geht aus der Ermittlungsakte hervor, die der Rechercheverbund zum Teil einsehen konnte. Der Lastwagen mit den Leichen von 71 Flüchtlingen wurde in Österreich bei Parndorf unweit der ungarischen Grenze gefunden.



Auf Anfrage wies der Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft in Ungarn den Vorwurf zurück, nicht eingegriffen zu haben. "Wenn die ungarischen Behörden die Chance gehabt hätten, diese furchtbare Tat zu verhindern, dann hätte man das getan. Aber die Gespräche konnten erst zu einem Zeitpunkt übersetzt und ausgewertet werden, als diese tragische Schleusung schon durchgeführt war", sagte er NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung.

Schreie aus dem Laderaum

In einem Telefonmitschnitt der Fahrt beklagt sich der Fahrer dem Bericht zufolge über die schreienden und klopfenden Flüchtlinge. Der afghanische Hintermann verbot seinem Komplizen aber, die Tür zu öffnen. Der Fahrer dürfe nicht anhalten. "Falls die Leute sterben sollten, dann soll er sie in Deutschland im Wald abladen", sagte er. Auch in anderen mitgehörten Telefonaten berichten die zumeist bulgarischen Fahrer den Hintermännern von klopfenden und schreienden Flüchtlingen, die Todesangst haben.



Das verantwortliche Schleppernetzwerk um einen Afghanen und einen Bulgaren hatte vor der tödlichen Fahrt bereits mindestens 28 ähnliche Fahrten, zum Teil auch mit Kühl-Lkw, organisiert. Die Fahrer waren von der Polizei in Deutschland, Österreich und Ungarn gefasst worden.



Anfang Mai hatte die ungarische Staatsanwaltschaft Anklage gegen die Schleuser erhoben. Am 21. Juni beginnt in Ungarn der Prozess gegen insgesamt elf Verdächtige. Ihnen wird vorgeworfen, ein kriminelles Netzwerk gegründet zu haben. Die vier Hauptbeschuldigten sind zudem wegen Mordes angeklagt.