Das Musikfestival Rock am Ring ist nach Angaben des Veranstalters wegen Terrorgefahr unterbrochen worden. Die Polizei habe auf Grund einer "terroristischen Gefährdungslage" die Veranstalter des mehrtägigen Rockfestivals auf dem Nürburgring in der Eifel vorsorglich angewiesen, die Besucher zum Verlassen des Geländes aufzufordern, teilten die Organisatoren mit. Die meisten Besucher blieben ruhig, etwa eine halbe Stunde nach den Lautsprecherdurchsagen war das Gelände laut Organisator Marek Lieberberg geräumt. Die umliegenden Straßen wurden abgesperrt. Die Veranstalter hoffen, das Festival am Samstag fortsetzen zu können.

Die Polizei will genaue Hintergründe noch nicht benennen, Ermittlungen liefen, hieß es. "Da die Sicherheit an erster Stelle steht und eine Gefährdung von Festivalbesuchern in jedem Fall soweit wie möglich ausgeschlossen werden muss, wurde entschieden, das Festival für diesen Tag auszusetzen", teilte die Polizei mit.

Im Hinblick auf den "jüngsten Anschlag auf eine Konzertveranstaltung in Manchester" sei das Sicherheitskonzept für Rock am Ring modifiziert und die Zahl der Einsatzkräfte deutlich auf rund 1.200 erhöht worden.



Die Polizei hat uns vorsorglich angewiesen, das Festival zu vorläufig zu unterbrechen. #rar2017 https://t.co/xEuv37Oj7F — Rock-am-Ring (@rockamring) 2. Juni 2017

Die rheinland-pfälzische Landesregierung teilte mit, es gebe Hinweise auf eine mögliche Bedrohungslage. Der werde aktuell nachgegangen, sagte ein Sprecher. Innenminister Roger Lewentz (SPD) war am Nürburgring und verschaffte sich ein Bild von der Lage vor Ort. Er habe Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) informiert, sagte Lewentz. Für Samstag sei eine Lageeinschätzung geplant. Er wolle um 11:00 Uhr am Veranstaltungsort weiter informieren.

Veranstalter Lieberberg machte am Abend in einer improvisierten Pressekonferenz seinem Ärger über die entstandene Situation Luft. "Jetzt ist die Situation gekommen, in der jeder Einzelne sich dagegen artikulieren muss", sagte er, offenkundig im Hinblick auf terroristische Gefahren. "Ich möchte endlich Demos sehen, die sich gegen diese Gewalttäter richten. Ich habe noch keine Moslems gesehen, die zu zehntausend auf die Straße gegangen sind und gesagt haben: 'Was macht ihr eigentlich?!'" Die Anwesenden applaudierten spontan. Lieberberg sprach sich dafür aus, dass Gefährder festgenommen würden. Dann nahm er Bezug auf den Attentäter von Berlin: "Wir zahlen den Preis für den Skandal um Amri. Wir sind die Lückenbüßer dafür." In einer zweiten Pressekonferenz trat er dann mit zwei Polizeibeamten auf.



Das Festival war – begleitet von strengen Sicherheitsvorkehrungen – am Freitag eröffnet worden. Bis zu 90.000 Musikfans werden in der Eifel erwartet. Als Höhepunkt des Eröffnungstages war die Band Rammstein angekündigt, deren Auftritt nun ausfiel. Laut einem Reporter des Soester Anzeigers werde der Veranstalter mit der Band darüber reden, ob das Konzert am Samstag nachgeholt werden kann.