Der nach Ungarn geflüchtete Holocaustleugner Horst Mahler ist wieder in Deutschland. Der 81-Jährige wurde in Begleitung deutscher Beamter von Budapest ausgeflogen, wie die zuständige Staatsanwaltschaft München II bestätigte. In welcher Haftanstalt Mahler untergebracht wurde, wollte die Behörde nicht mitteilen.



Die ungarische Polizei hatte Mahler am 15. Mai in Sopron festgenommen, einem Ort nahe der Grenze zu Österreich. Zwei Tage später nahm ihn das Budapester Stadtgericht in Auslieferungshaft. Mit seiner Flucht nach Ungarn hatte sich der einstige Mitgründer der Terrororganisation RAF und heutige Rechtsextremist einer Reststrafe in Deutschland entzogen. Er hatte angekündigt, "in einem aufnahmebereiten, souveränen Staat" um Asyl zu bitten.



Laut dem Büro des rechtspopulistischen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán lag aber kein Asylantrag Mahlers vor. Solch ein Antrag wäre auch nicht angenommen worden, weil Mahler Bürger eines Mitgliedstaats der Europäischen Union ist, teilte Orbáns Büro seinerzeit mit.

Mahler verbüßte seit 2009 eine Gesamtfreiheitsstrafe von knapp zehn Jahren wegen Volksverhetzung und Leugnung des Holocaust. In München und Potsdam waren entsprechende Urteile gegen ihn ergangen.

Im Sommer 2015 erhielt er wegen einer schweren Erkrankung Haftverschonung. Ende vergangenen Jahres hob das Oberlandesgericht Brandenburg die Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung wieder auf.

Anwalt im NPD-Verbotsverfahren

Der ehemalige Anwalt der RAF um Ulrike Meinhof und Andreas Baader verbüßte wegen Straftaten im Zusammenhang mit der RAF von 1970 bis 1980 eine Haftstrafe. Später vollzog er die Wandlung vom Links- zum Rechtsextremisten.

Von den 1990er Jahren an erregte er mit rechtsradikalen und antisemitischen Äußerungen Aufsehen. Er vertrat die NPD als Anwalt vor dem Bundesverfassungsgericht im ersten Verbotsverfahren. Dieses scheiterte 2003.