Die französische Polizei hat die Hammer-Attacke auf einen Polizisten in Paris als Terroranschlag eingestuft. Der mutmaßliche Täter habe unter dem Einfluss der Propaganda der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) gehandelt, sagte der Pariser Staatsanwalt François Mollins. Den Aussagen des Täters zufolge habe er sich eigenständig und schnell im Internet radikalisiert, sagte der Chefermittler.



Auf dem Vorplatz vor der Kathedrale Notre-Dame hatte am 6. Juni ein 40-jähriger Mann mit einem Hammer auf einen Polizisten eingeschlagen und dabei "Das ist für Syrien" gerufen. Ein anderer Polizist schoss auf den Mann und stoppte so den Angriff. Der attackierte Beamte und der Angreifer wurden dabei verletzt.



In der Wohnung des Mannes fanden die Ermittler ein Video mit einem Bekenntnis zur Terrormiliz IS. Auf seinem Computer sollen den Ermittlern zufolge außerdem zahlreiche dschihadistische Inhalte gespeichert gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft beantragt. Laut Mollins sei es sehr schwierig, "Neubekehrte" IS-Anhänger aufzuspüren, bevor sie zur Tat schritten. "Die terroristische Bedrohung ist vielförmig", sagte der Chefermittler weiter.



Mollins zufolge habe der Angreifer gegenüber Familie und Bekannten keine Anzeichen einer Radikalisierung gezeigt. Der in Algerien aufgewachsene Mann hatte in Schweden Journalismus studiert und war vor vier Jahren nach Frankreich gekommen, um eine Doktorarbeit in Informations- und Kommunikationswissenschaften zu schreiben.