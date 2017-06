Die britischen Behörden gehen davon aus, dass alleine in England 600 Hochhäuser eine ebenso leicht entzündliche Fassade haben wie der abgebrannte Grenfell Tower. Das teilte das Büro der britischen Premierministerin Theresa May mit. Nach einer ersten Überprüfung von Hochhäusern hätten die Kommunen diese Zahl geschätzt. Die Regierung würde schnellstmöglich Maßnahmen ergreifen, um diese Gebäude sicher zu machen, sagte May im britischen Parlament.

Bei dem Hochhausbrand im Londoner Stadtteil Kensington waren vergangene Woche mindestens 79 Menschen getötet worden. Die Art und das Material der Fassade gelten als eine Ursache dafür, dass sich das Feuer in dem 24-stöckigen Grenfell Tower in weniger als einer Stunde ausbreiten konnte. Das Geschehene nannte May "eine der unvorstellbarsten Tragödien, die das Land seit vielen Jahren gesehen hat".



Nach dem Brand waren Untersuchungen an ähnlichen Hochhäuser eingeleitet worden. Immobilienbesitzer von Hochhäusern wurden aufgefordert, Teile der Gebäudeverkleidungen für Tests einzureichen. Laut May könnten Hunderte Gebäude pro Tag getestet werden. Die Ergebnisse würden innerhalb der kommenden 48 Stunden veröffentlicht. Wenn die Häuser als unsicher eingestuft werden könnten, werde man Bewohner womöglich auch umsiedeln.







Auf Fragen von Parlamentariern sagte May, sie könne nicht abschließend sagen, ob die Fassade des Londoner Hochhauses gegen entsprechende Brand- und Gebäudevorschriften verstoße. Der britische Schatzkanzler Philip Hamond hatte zuvor gesagt, dass solche Gebäudeverkleidungen an Häusern in der Größe des Grenfell Towers verboten seien.