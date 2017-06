Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat in der irakischen Stadt Mossul eine jahrhundertealte Moschee gesprengt. Soldaten der irakischen Armee seien nur wenige Meter von der Großen Moschee von al-Nuri entfernt gewesen, sagte der irakische General Abdul Amir Raschid. Die IS-Kämpfer hätten offensichtlich verhindern wollen, dass das Gebetshaus von der irakischen Armee eingenommen werde. "Das ist eine offizielle Niederlageerklärung", sagte der irakische Regierungschef Haider al-Abadi.

Die IS-nahe Nachrichtenagentur Amak beschuldigte hingegen die USA, die Moschee bei einem Luftangriff zerstört zu haben.



Die Moschee hatte eine große symbolische Bedeutung für die Terroristen. IS-Führer Abu Bakr al-Bagdadi hatte sich dort Anfang Juli 2014 bei einer Freitagspredigt erstmals öffentlich gezeigt und ein Kalifat in den besetzten Gebieten in Syrien und im Irak ausgerufen. Die IS-Miliz hält derzeit nur noch ein kleines Gebiet in der Altstadt von Mossul, in dem auch die Moschee liegt.



Irakische Armee: Rückeroberung von Mossul naht

Im Oktober 2016 begannen irakische Truppen eine Offensive, um die Stadt zu befreien; dabei werden sie von der US-geführten Koalition unterstützt. Irakische Medien hatten zuletzt berichtet, die Armee sei einen halben Kilometer in das letzte verbliebene Viertel der Dschihadisten eingedrungen. Die vollständige Einnahme der Großstadt sei nicht mehr fern, sagte ein Militärsprecher. Die Soldaten seien mit mindestens zwei Luftangriffen unterstützt worden.



Das Einflussgebiet des IS war zuletzt immer kleiner geworden. Russland hatte vor wenigen Tagen verkündet, al-Bagdadi bei einem Luftangriff getötet zu haben. Eine Bestätigung des IS gab es nicht. Seit Beginn der Kämpfe um Mossul vor acht Monaten mussten etwa 850.000 Menschen fliehen.



Die Moschee ist nach Nur al-Din Sinki benannt – dem Herrscher, der ihren Bau in Auftrag gab. Ihre Geschichte reicht bis ins zwölfte Jahrhundert zurück. Da das Minarett schief stand, wird sie auch "Al-Hadba" ("Die Gekrümmte") oder "Der schiefe Turm von Mossul" genannt.