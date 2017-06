Die Rückeroberung der zweitgrößten irakischen Stadt Mossul von der Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) geht offenbar voran. Die irakische Armee hat den IS nach eigenen Angaben in der Altstadt der früheren Metropole eingekesselt. Eine gepanzerte Division habe den Bezirk Al-Schifaa eingenommen und damit den Ring geschlossen, teilten die Streitkräfte mit.



Die Altstadt im Westen von Mossul ist das letzte Gebiet, das den Islamisten in ihrer ehemaligen Hochburg geblieben ist. Die militärische Koalition, an der neben der irakischen Armee auch kurdische Truppen beteiligt sind, hatte am Sonntag eine Offensive auf die Altstadt begonnen. Die komplette Eroberung der Stadt wäre das Ende des selbst ernannten Kalifats im Irak.



Die dichte Besiedelung erschwert das Vorrücken der irakischen Truppen, die humanitäre Situation ist dramatisch. Nach UN-Angaben fehlt es in der Altstadt an Essen, Wasser und Strom. Scharfschützen versuchten, jeden zu töten, der aus dem Gebiet wolle. Die Menschen "leben in einer immer schlimmer werdenden Mangel- und Paniksituation", sagte Bruno Geddo, Vertreter des UN-Flüchtlingshilfswerks im Irak.

Die UN schätzen, dass der IS insgesamt etwa 100.000 Zivilisten in Mossul festhält. Viele von ihnen würden als menschliche Schutzschilde missbraucht.