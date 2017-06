Wegen des Mordes an Generalstaatsanwalt Hisham Barakat vor zwei Jahren hat ein ägyptisches Gericht 31 Menschen zum Tode verurteilt. Das berichtete das staatliche Fernsehen. Barakat war 2015 bei einem Autobombenanschlag in Kairo getötet worden.



Dem Anschlag auf Barakat folgte eine weitreichende Verschärfung der Sicherheitsgesetze in dem Land. Auch die Presse- und Meinungsfreiheit wurden dabei empfindlich einschränkt.

Der Generalstaatsanwalt war das hochrangigste Regierungsmitglied, das bei einer Reihe von Anschlägen in Ägypten in den letzten Jahren getötet wurde. Die ägyptische Regierung beschuldigte damals die Muslimbruderschaft und in Gaza operierende Hamas-Milizen des Anschlags. Beide Gruppen hatten die Vorwürfe zurückgewiesen.



Das Urteil wird nun an den Großmufti überstellt. Er kann eine nicht bindende Einschätzung dazu abgeben. Ende Juli will das Gericht seine Entscheidung dann noch einmal bestätigen oder verwerfen. Danach kann auch Berufung eingelegt werden.



Das ägyptische Militär hatte den islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi im Juli 2013 entmachtet. Er gehörte der Muslimbruderschaft an, die nun in dem Land verboten ist. Zuvor hatte es Massenproteste gegeben. Seit der Entmachtung Mursis sind bei mehreren Anschläge Menschen mit Bomben getötet oder erschossen worden. Die meisten von ihnen waren Polizisten. Im September 2013 überlebte der damalige Innenminister Mohammed Ibrahim einen Bombenangriff.