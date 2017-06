Das Gerichtsurteil im Streit zwischen der NPD und dem Dresdner Politologen Steffen Kailitz ist rechtskräftig. Die Partei legte nach Angaben von Kailitz' Anwalt – anders als angekündigt – keine Berufung gegen die Entscheidung des Landgerichts ein, das dem Politologen recht gegeben hatte.



Die NPD hatte Kailitz die weitere Publikation von Teilen seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse über die rechtsextremistische Partei untersagen wollen. Die NPD plane "rassistisch motivierte Staatsverbrechen", hatte der Wissenschaftler in einem Beitrag in der ZEIT geschrieben. Sie wolle acht bis elf Millionen Menschen aus Deutschland vertreiben, unter ihnen "mehrere Millionen deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund". Zu diesem Schluss war Kailitz in seiner Arbeit als Forscher beim Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung der TU Dresden gekommen. Er bezog sich dabei auf das Grundsatzprogramm der Partei, auf ein Aktionsprogramm und weitere öffentlich nachlesbare Positionen der NPD.



Kailitz publiziert diese Einschätzung seit Jahren. Zuletzt vertrat er sie im NPD-Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, wo er als Sachverständiger geladen war.



Begriffe juristisch nicht angreifbar

Das Dresdner Landgericht war erwartungsgemäß zu der Ansicht gelangt, Kailitz' Äußerungen seien keine Tatsachenbehauptung, sondern eine Meinungsäußerung. Eine Partei wie die NPD, die am öffentlichen Diskurs teilnimmt, müsse damit klarkommen, dass man scharf oder pointiert über sie urteile. Die Begriffe "Staatsverbrechen" und "Vertreibung" seien zudem nicht juristisch definiert und deshalb nicht angreifbar.



Im März 2017 hatte das Landgericht den Fall mündlich verhandelt. Ein Jahr zuvor hatte in dem Verfahren ein anderer Jurist – Jens Maier, Richter am Landgericht – Kailitz seine Äußerungen auf Antrag der NPD in einer aufsehenerregenden Eilentscheidung noch verboten. Maier ist Mitglied der AfD und mittlerweile deren Bundestagskandidat für Sachsen. Wegen politischer Äußerungen wurde er innerhalb des Landgerichtes versetzt, wegen parteischädigenden Verhaltens läuft gegen ihn aber ein Ausschlussverfahren. Gegen Maiers Unterlassungsverfügung war Kailitz vor Gericht gezogen.

Bei einem Anhörungstermin im Juni 2016 unter Maiers Leitung nahm die NPD ihr Unterlassungsbegehren im Eilverfahren zwar wieder zurück. Kurz danach reichte sie eine neue Klage ein, die nun endgültig erfolglos blieb.



Nach der mündlichen Verhandlung hatte der Anwalt der NPD gesagt, die Partei sei im Falle einer Niederlage entschlossen, das Verfahren über das Bundesverfassungsgericht bis vor den europäischen Menschenrechtsgerichtshof zu treiben. Am Mittwoch teilte er auf Anfrage mit, weder er noch die Partei würden derzeit zu dieser Angelegenheit eine Stellungnahme abgeben.