Die Zahl der Toten ist nach dem Londoner Terroranschlag am vergangenen Samstag auf acht gestiegen. Die Polizei barg nach eigenen Angaben eine Leiche aus der Themse. Dabei handele es sich vermutlich um einen seit Tagen vermissten Franzosen, der wohl auf der London Bridge angefahren worden war, hieß es. Laut Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wurden bei dem Anschlag insgesamt drei französische Staatsbürger getötet.

Drei Attentäter waren am späten Samstagabend mit dem Transporter auf der London Bridge in Fußgänger gerast, anschließend stachen sie im angrenzenden Ausgehviertel rund um den Borough Market auf Menschen ein. Bei dem Angriff wurden rund 50 Menschen verletzt. Die Polizei erschoss die drei Attentäter. Zu der Tat bekannte sich der "Islamische Staat" (IS).

Angriffe in London am 3. Juni 2017

Unter den Toten befinden sich laut Polizei auch zwei Australierinnen, ein Brite und eine Kanadierin. Eine der Australierinnen, eine 21-Jährige, habe als Au-pair in London gelebt und gearbeitet.



Die spanische Regierung teilte außerdem mit, dass auch ein seit dem Anschlag vermisster Spanier wie befürchtet zu den Opfern gehöre. Der 39-Jährige, der in London lebte und arbeitete, war während des Anschlags mit Freunden in der Nähe des Borough Market unterwegs. Einer seiner Freunde berichtete, der Bankangestellte habe mit seinem Skateboard versucht, einen der Angreifer abzuwehren, der mit einem Messer auf eine Frau losgegangen sei. Man habe ihn im allgemeinen Chaos zuletzt am Boden liegend gesehen. Ministerpräsident Mariano Rajoy sagte, man werde den Getöteten wegen seiner "helden- und vorbildhaften Tat für immer in Erinnerung behalten".