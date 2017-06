In London ist am frühen Mittwochmorgen in einem Hochhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei twitterte, man sei zusammen mit der Feuerwehr bei einem großen Brand im Westen der britischen Hauptstadt vor Ort. Die Gegend nordwestlich des Hyde Parks solle gemieden werden.



NEW: Massive fire engulfs 27-story residential high-rise building in London; evacuations underway, authorities say. https://t.co/Zvzp4GTnFn pic.twitter.com/thgUOtSQfV — ABC News (@ABC) 14. Juni 2017





Die Londoner Feuerwehr teilte mit, das Feuer reiche vom zweiten Stock bis ganz nach oben des 27-stöckigen Gebäudes. Die Mannschaften seien weiter mit Löscharbeiten beschäftigt, rund 200 Feuerwehrmänner seien im Einsatz. Auf Videos war zu sehen, dass die Flammen auf den gesamten Wohnkomplex übergegriffen hatten.

Laut Augenzeugen waren sind noch Menschen in dem Gebäude. Es seien Schreie zu hören.

Die Polizei wurde eigenen Angaben zufolge kurz nach 01.00 Uhr (Ortszeit) alarmiert. Die Evakuierungsarbeiten seien im Gange. Zwei Menschen würden vor Ort wegen Rauchvergiftung behandelt. Die Zahl der Verletzten könne aber noch steigen.

Nach Angaben des Stadtbezirks Royal Borough of Kensington and Chelsea sind in dem Hochhaus 120 Wohnungen. Er wurde 1974 errichtet und umfassend modernisiert.