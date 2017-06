Ermittler haben in der mexikanischen Urlaubsregion Los Cabos ein Massengrab entdeckt. Mindestens 14 Leichen seien in San José de los Cabos im Bundesstaat Baja California Sur gefunden worden, teilte die lokale Staatsanwaltschaft mit. Sie seien bereits stark verwest gewesen. Forensiker entnahmen Gewebeproben, um die Toten zu identifizieren.



In dem beliebten Urlaubsgebiet an der Pazifikküste hat die Kriminalität deutlich zugenommen, Sicherheitsbehörden machen Revierkämpfe zwischen verfeindeten Banden dafür verantwortlich. In ganz Mexiko wurden allein im Jahr 2016 mehr als 20.000 Menschen getötet, rund 30.000 Menschen werden vermisst. Die Polizei entdeckt immer wieder Massengräber. Kapitalverbrechen in Mexiko werden nur selten aufgeklärt.



Verbrechersyndikate wie das Sinaloa-Kartell, Los Zetas und Jalisco Nueva Generación führen einen Krieg um Einflussgebiete und Geschäftsfelder. Neben dem Drogenhandel sind sie auch in Menschenhandel, illegalen Bergbau, Benzindiebstahl und Schutzgelderpressung verwickelt. In den Drogenkrieg haben sich in letzter Zeit auch immer mehr kleinere Gruppierungen eingemischt.

Auch die Polizisten begehen häufig Verbrechen

Aber auch den staatlichen Sicherheitskräften werfen Menschenrechtler immer wieder Menschenrechtsverletzungen vor. Nach Angaben der Vereinten Nationen und von Amnesty International sind Folter und Misshandlungen weit verbreitet, um Geständnisse zu erzwingen. Soldaten und Polizisten sollen mehrfach Verdächtige erschossen haben, nachdem diese sich bereits ergeben hatten.



Opfer korrupter Politiker und krimineller Banden werden auch immer wieder Journalisten. Seit Jahresbeginn wurden sieben Journalisten getötet. "In Mexiko Journalist zu sein, ähnelt eher einem Todesurteil als einem Beruf", sagt die Leiterin von Amnesty International in Mexiko, Tania Reneaum. In der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen liegt Mexiko auf Platz 147 von 180 untersuchten Ländern. Mexiko ist das bevölkerungsreichste spanischsprachige Land der Welt und die zweitgrößte Volkswirtschaft in Lateinamerika.