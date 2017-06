Seit einer Woche greifen irakische Soldaten die letzten verbliebenen Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Mossul an. Der Krieg konzentriert sich auf die historische Altstadt, in die sich die IS-Kämpfer zurückgezogen haben. Fällt die Altstadt, kontrolliert der IS keine große irakische Stadt mehr.

Dementsprechend brutal wehrt sich der IS: Es gebe Berichte, wonach Tausende bis Zehntausende Einwohner als lebende Schutzschilde missbraucht würden, sagte die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe im Irak, Lise Grande. Hunderte Unbeteiligte, darunter Kinder, seien erschossen worden.



Noch immer sind nach UN-Angaben 100.000 bis 150.000 Zivilisten im umkämpften Viertel eingeschlossen. Mittlerweile konnten irakische Soldaten aber einige Fluchtkorridore errichten. Auf diesem Weg konnten mehrere hundert Zivilisten am Samstag aus den Kampfgebieten fliehen. Am Tag zuvor hatte sich ein IS-Selbstmordattentäter inmitten einer Gruppe Flüchtlinge in die Luft gesprengt und dabei zwölf Menschen getötet.



Der IS ist auf die irakische Offensive vorbereitet. Seine Kämpfer verschanzen sich in den engen und verwinkelten Straßen der Altstadt, in denen sie vorher Barrikaden und Minen platziert hatten. Davon betroffen sind nicht nur Soldaten und Zivilisten, sondern auch Reporter, die von den Kämpfen berichten. So waren drei Journalisten in dieser Woche von einer Minenexplosion erfasst worden, während sie irakische Spezialkräfte begleitetet hatten. Der irakisch-kurdische Dolmetscher Bachtijar Haddad starb noch am Unglücksort, der französische Videojournalist Stéphan Villeneuve später im Krankenhaus. Seine Kollegin, die Schweizer Kriegsreporterin Véronique Robert, wurde erst in Bagdad und dann in eine Klinik in Frankreich geflogen. Am Samstag erlag auch sie ihren Verletzungen.

Mossul

"Formale Erklärung ihrer Niederlage"

Die irakische Führung hofft, den IS bis zum Ende des Opferfestes nach dem Fastenmonat Ramadan in der kommenden Woche endgültig aus Mossul vertrieben zu haben. Eine von den USA geführte internationale Koalition unterstützt die Iraker aus der Luft.

2014 hatte der IS-Führer Abu Bakr al-Bagdadi in der berühmten Al-Nuri-Moschee in Mossuls Altstadt ein "Kalifat" ausgerufen. Die Moschee ist mittlerweile gesprengt und Al-Bagdadi nach Angaben der russischen Regierung möglicherweise tot. Die irakische Regierung beschuldigte den IS, das jahrhundertealte Wahrzeichen selbst zerstört zu haben. Die Zerstörung sei eine "formale Erklärung ihrer Niederlage".