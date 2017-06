Der kürzlich von Nordkorea freigelassene US-Student Otto Warmbier ist tot. Wie seine Familie mitteilte, starb er in einem Krankenhaus in seiner Heimatstadt Cincinnati. Diese wolle sich nun nicht auf das konzentrieren, was sie verloren habe – sondern auf ihren "warmen, einnehmenden und brillanten" Sohn, hieß es in einer Stellungnahme.

Der 22-Jährige hatte nach Darstellung von Ärzten während seiner Zeit in Nordkorea schwere Schädigungen am Gehirn erlitten und war im Wachkoma liegend in die USA zurückgebracht worden. Er konnte zwar die Augen öffnen und blinzeln, es gab aber keine Anzeichen, dass er auf Sprache oder Aufforderungen reagieren konnte.

Video: Otto Warmbiers Arzt Daniel Kanter zum Gesundheitszustand des Studenten (Quelle: CNN)

Seit Anfang 2016 war Otto Warmbier in Nordkorea inhaftiert gewesen: Vor etwa einer Woche, am 13. Juni, wurde der 22-Jährige aus der Haft aus "humanitären Gründen" entlassen. Warmbier wurde anschließend aus dem kommunistisch regierten Land ausgeflogen.

Ein US-Gesandter hatte sich in Schweden mit Mitarbeitern des nordkoreanischen Außenministeriums getroffen, um Warmbiers Freilassung zu verhandeln. Eine Woche vor der geplanten Übergabe des Inhaftierten erfuhr der Gesandte vom Gesundheitszustand Warmbiers. Die Eltern des Studenten, Fred und Cindy Warmbier, sagten, Nordkorea habe ihren Sohn misshandelt und terrorisiert.



Warmbier war wegen Diebstahls eines politischen Banners von einer Hotelfassade zu einer 15-jährigen Gefängnisstrafe mit Zwangsarbeit verurteilt worden. Er war im Januar 2016 am Flughafen festgenommen worden, als er zusammen mit seiner Reisegruppe das Land verlassen wollte.



Während einer Pressekonferenz vor seinem Prozess hatte der Mann unter Tränen gestanden, die Tat begangen zu haben. Den Diebstahl des Banners bezeichnete er als "den schlimmsten Fehler meines Lebens". Die US-Regierung hatte Warmbiers Strafe als völlig unverhältnismäßig kritisiert.



Warmbiers Eltern sagten in einem vom US-Fernsehsender CNN veröffentlichten Statement, ihr Sohn sei laut ihren Informationen nach seinem Prozess im März 2016 ins Koma gefallen. Zuvor sei ihm eine Schlaftablette verabreicht worden, danach sei er nicht mehr aufgewacht. Die Begründung der nordkoreanischen Seite, er sei an Botulismus erkrankt und nach Einnahme einer Schlaftablette nicht mehr aufgewacht, halten sie für nicht glaubwürdig.

Der Arzt Daniel Kanter diagnostizierte bei Warmbier einen desolaten Gesundheitszustand. Der Student reagiere weder auf Sprache noch Aufforderungen und zeige keinerlei Anzeichen, dass er seine Umgebung überhaupt wahrnehme, sagte Kanter. Der Student könne lediglich selbstständig atmen und unkontrolliert blinzeln. "Am besten lässt sich sein Zustand als reaktionslose Wachheit beschreiben", sagte Kanter. Es gebe "erhebliche Verluste an Gewebe in allen Teilen seines Hirns". Ursachächlich dafür sei vermutlich ein Herz-Kreislauf-Stillstand.

Außenminister Tillerson will wegen inhaftierten US-Bürgern vermitteln

Aktuell befinden sich noch mindestens drei weitere US-Bürger in Nordkorea in Haft. Außenminister Rex Tillerson sagte, die US-Regierung stehe mit der Regierung in Pjöngjang wegen der noch inhaftierten US-Bürger in Kontakt.

In den vergangenen Wochen waren zwei Universitätsmitarbeiter mit US-Staatsbürgerschaft festgenommen worden. Ihnen wurden "feindselige Akte" und der Versuch eines Umsturzes angelastet. Beide Männer arbeiteten nach nordkoreanischen Angaben an der Universität für Wissenschaft und Technik Pjöngjang (PUST), die von protestantischen Christen aus dem Ausland gegründet wurde. Außerdem wurde 2015 ein US-koreanischer Pastor in Nordkorea festgenommen und wegen Subversion und Spionage zu einer zehnjährigen Haftstrafe mit Zwangsarbeit verurteilt.

Der Tod Warmbiers fällt in eine Periode verschärfter Spannungen zwischen Nordkorea und den Vereinigten Staaten. US-Präsident Donald Trump hat seit seinem Amtsantritt im Januar den Druck wegen des nordkoreanischen Atomprogramms erhöht. Seine Regierung schloss auch ein militärisches Vorgehen nicht aus. Nordkorea provozierte die internationale Gemeinschaft immer wieder mit Raketentests.