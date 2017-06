US-Präsident Donald Trump und der Gouverneur von Ohio haben nach dem Tod des 22-jährigen Otto Warmbier die Brutalität des nordkoreanischen Regimes verurteilt. Der Tod des Studenten, der 17 Monate in Nordkorea inhaftiert war und in der vergangenen Woche in die USA zurückgebracht wurde, verdeutliche die "bösartige, unterdrückende" Natur des Regimes, sagte Gouverneur John Kasich. Warmbier sei ein junger Mann mit außergewöhnlichem Geist gewesen und seine Familie habe Stärke und Mut in einer schrecklichen Zeit bewiesen.

Trump machte Nordkorea für den Tod des Studenten verantwortlich. "Die Vereinigten Staaten verurteilen aufs Neue die Brutalität des nordkoreanischen Regimes, während wir dessen jüngstes Opfer betrauern", hieß es in einer Mitteilung des Weißen Hauses. Den Eltern sprach Trump sein Mitgefühl aus.



John McCain, Senator von Arizona und Vorsitzender des Senatsausschusses für die Streitkräfte, formulierte es noch deutlicher: "Warmbier wurde vom Regime Kim Jong Uns ermordet. In seinem letzten Lebensjahr lebte er den Albtraum, in dem die Menschen in Nordkorea seit 70 Jahren gefangen sind." In Nordkorea würden Menschen zur Arbeit gezwungen, sie litten unter Hunger, systematischen Misshandlungen und Folter.



Warmbier war im März 2016 wegen Diebstahls eines Propagandaposters und "Verbrechen gegen den Staat" zu 15 Jahren Arbeitslager in Nordkorea verurteilt worden. Vergangene Woche wurde der Student aus "humanitären Gründen" freigelassen und in die USA ausgeflogen. Nach Angaben der Ärzte hatte der 22-Jährige während der Haft schwere Hirnverletzungen erlitten, er war im Wachkoma, als er in die USA gebracht wurde. "Am besten lässt sich sein Zustand als reaktionslose Wachheit beschreiben", sagte der Mediziner Daniel Kanter. Warmbier konnte zwar die Augen öffnen und blinzeln, es gab aber keine Anzeichen, dass er auf Sprache oder Aufforderungen reagieren konnte.

Noch ist nicht abschließend geklärt, wie der Student erkrankte. Nordkorea hatte US-Diplomaten gegenüber angegeben, Warmbier sei in der Haft in Nordkorea an Botulismus erkrankt – einer schweren Nahrungsmittelvergiftung. Er habe eine Schlaftablette eingenommen und sei nicht mehr aufgewacht. In den USA wird diese Darstellung angezweifelt. Nach Meinung von Medizinern könnten die Schädigungen im Hirn von einem Sauerstoffentzug stammen.



Drei weitere US-Bürger in Haft

In Nordkorea sitzen derzeit noch drei US-Bürger in Haft. Es handelt sich um den in Südkorea geborenen Kim Dong Chul, dem Umsturzversuche vorgeworfen wurden. Im April 2016 wurde er außerdem der Spionage für schuldig befunden. Kim Dong Chul wurde zu zehn Jahren Haft mit "harter Arbeit" verurteilt.



Des Weiteren wurde vor wenigen Wochen Kim Hak Song festgenommen. Der auch als Tony Kim bekannte hatte an der Universität für Wissenschaft und Technologie Pjöngjang (PUST) gearbeitet. Er wurde im Mai dieses Jahres inhaftiert. Ihm werden "feindliche Akte" vorgeworfen. An der PUST war auch Kim Sang Duk beschäftigt. Er ist auch als Tony Kim bekannt und wurde am 22. April festgenommen. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete damals, ihm würden "kriminelle feindselige Handlungen zum Umsturz" zur Last gelegt. Nach Angaben der Hochschule war er am Flughafen der nordkoreanischen Hauptstadt aufgegriffen worden, als er versuchte, das Land zu verlassen.



Keine Nordkorea-Reisen mehr für US-Bürger

Das Außenministerium bemüht sich nach eigenen Angaben, die Gefangenen freizubekommen. Auch raten die US-Behörden ihren Bürgern dringend von Reisen nach Nordkorea ab. In dem Land würden drakonische Strafen für Dinge verhängt, die in den USA nicht als Straftaten bekannt sind, sagte eine Sprecherin des Außenministers Rex Tillerson in der vergangenen Woche.



Die Reiseagentur, über die Warmbier seine Reise nach Nordkorea gebucht hatte, hat bereits reagiert. Sie wird für US-Bürger keine Reisen mehr in das kommunistische Land anbieten. Das Risiko sei "zu groß geworden", teilte das in China ansässige Unternehmen Young Pioneer Tours auf seiner Facebook-Seite mit.

Die Reiseagentur mit Sitz im chinesischen Xian war 2008 von einem britischen Auswanderer gegründet worden. Als einer der wenigen Anbieter organisierte sie Tauch- und Radtouren in Nordkorea. Young Pioneer Tours warb damit, abenteuerlustige Touristen an Orte zu bringen, "von denen deine Mutter dich fernhalten will", darunter Nordkorea und der Iran. Das abgeschottete kommunistische Land bewarb die Agentur als "einen der sichersten Orte der Welt". Im Zusammenhang mit dem Fall des 22-jährigen US-Studenten geriet Young Pioneer Tours in die Kritik.