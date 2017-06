Am Sonntagmorgen wurde in Seattle im US-Bundesstaat Washington eine 30-jährige Afroamerikanerin in ihrem Zuhause von der Polizei erschossen. Sie hatte einen Einbruch gemeldet, woraufhin die Beamten sie in ihrer Wohnung aufsuchten. Dort soll die Frau, die nach Angaben von Angehörigen unter psychischen Problemen litt, mit einem Messer auf die beiden Polizisten losgegangen sein. Die psychische Krankheit der Frau war den Behörden bekannt. Die Afroamerikanerin war mit ihrem vierten Kind schwanger, drei Kinder waren während des Vorfalls in der Wohnung anwesend. Sie blieben unverletzt, wie die Polizei bestätigte.



Die Familie des Opfers wirft den Sicherheitskräften nun den Einsatz unverhältnismäßiger Gewalt vor. Die Beamten sollen auch nichttödliche Elektroschockwaffen dabeigehabt haben, mit deren Hilfe es möglich gewesen wäre, die Mutter zu überwältigen, ohne sie zu töten. Gegen die beiden Polizisten wird ermittelt, sie sind vorübergehend vom Dienst suspendiert.



Die Seattle Times veröffentlichte einen Audiomitschnitt des Vorfalls, in dem die Rufe "Hey, get back! Get Back!" durch einen der Beamten zu hören sind, bevor die Schüsse fallen. Beide Polizisten schossen auf die Frau.



Ed Murray, Bürgermeister von Seattle, nannte den Vorfall eine "Tragödie für alle Beteiligten" und versprach umfassende Untersuchungen. Ein Mitarbeiter der Stadt sagte, die Bürger sollten, wenn sie die Polizei rufen, keine Angst haben müssen, erschossen zu werden.

Der Vorfall rückt die Diskussion in den USA über Gewalt gegen Schwarze durch weiße Polizisten erneut in den Fokus. Immer wieder wird Sicherheitsbeamten rassistisch motivierte Gewalt vorgeworfen, zu Verurteilungen kommt es dabei selten. Am Sonntag versammelten sich viele Menschen in den USA, um eine Mahnwache für die erschossene Afroamerikanerin abzuhalten.