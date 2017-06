An die 50 wird er wohl er sein. Sein genaues Alter gibt Manuel Bermúdez aber aus Prinzip nicht preis. "Frauen und Schwule fragt man nicht nach ihrem Geburtsjahr", sagt er, halb im Spaß, halb im Ernst.



Der Journalist und Hochschullehrer aus Medellín ist bekannt in der LGBTI-Szene Kolumbiens. Schon im Jahr 2000 ließen er und sein langjähriger Partner Alejandro Rodríguez, ein 36-jähriger Sportlehrer, ihre Beziehung standesamtlich registrieren, als erstes gleichgeschlechtliches Paar in dem südamerikanischen Land. Eine echte Hochzeit war das noch nicht. Formell erlaubte Kolumbien die gleichgeschlechtliche Ehe erst im vergangenen Jahr.



Nun haben sie es wieder getan – diesmal zu dritt. Am 3. Juni um zehn Uhr vormittags gingen Bermúdez und Rodríguez auf ein Notariat in ihrer Heimatstadt Medellín, um ihre Beziehung mit dem 22-jährigen Schauspielstudenten Victor Hugo festhalten zu lassen. Sie sind ein trieja, und das ist jetzt auch amtlich. Das Kunstwort trieja setzt sich zusammen aus pareja, dem spanischen Wort für Paar, und tres, dem Wort für drei.



Die Registrierung erregte Aufsehen: "Kolumbien erlaubt die erste Dreier-Ehe", titelten nationale und internationale Zeitungen am 4. Juni.



"Wie drei Paare in einem"

Die Geschichte der ersten anerkannten Dreierbeziehung Kolumbiens begann im Jahr 1999 auf einer Party in Medellín. Bermúdez lebte schon lange offen homosexuell. Rodríguez hingegen, damals 18 Jahre alt, hatte noch kaum Erfahrungen gemacht, weder mit Frauen noch mit Männern. Aus ihrer Begegnung wuchs eine stabile Beziehung – und fünf Jahre später sollten sie herausfinden, dass in ihrer Partnerschaft genügend Liebe für mehrere Personen steckte.



2004 gestand Rodríguez seinem Partner, er habe sich in einen Sänger aus dem Universitätschor verliebt. Alex Esnéider hieß der andere. Ein Trennungsgrund, eigentlich. Doch eines Nachts endeten alle drei gemeinsam im 1,60 schmalen Bett in ihrer Wohnung in Medellín, und eine ungewöhnliche Dreierbeziehung begann. "Wir waren wie drei Paare in einem: Alejandro und ich, Alex und ich, Alex und Alejandro", sagt Bermúdez. Es funktionierte so gut, dass sie im Jahr 2012 Victor Hugo als jüngstes Mitglied in ihre Familie aufnahmen. Von da an lebten sie zu viert.



"Wir sprechen über alles, selbst über Details, denn kleinste Missverständnisse können Misstrauen oder Wut auslösen", sagt Hugo. Er hatte vor zwei Jahren die Idee, ihre Beziehung notariell bestätigen zu lassen. Doch dann erkrankte Alex Esnéiders an Krebs – und starb. Die anderen drei mussten als trieja zum Notar statt, wie ursprünglich geplant, zu viert.