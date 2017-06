Bei einem Waldbrand sind in Portugal mindestens 19 Menschen getötet worden. Die Situation in der betroffenen Region um die Gemeinde Pedrógão Grande sei besorgniserregend, teilte die portugiesische Regierung mit. Rund 20 Verletzte, darunter sechs Feuerwehrmänner, seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Gemeinde liegt knapp 200 Kilometer nordöstlich von Lissabon

Mehrere Dörfer seien vom Feuer bedroht, hieß es. 16 der Todesopfer waren mit ihren Fahrzeugen unterwegs, als sie von den Flammen eingeschlossen wurden, wie ein Regierungssprecher sagte. Die drei restlichen Opfer seien nach ersten Erkenntnissen an Rauchvergiftungen gestorben.

Das Feuer war den Angaben zufolge am Samstagnachmittag aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen.