Mehrere vermisste US-Marinesoldaten sind tot aufgefunden worden. Nach der Kollision mit einem unter philippinischer Flagge fahrenden Handelsschiff vor der Küste Japans waren sieben Crewmitglieder der USS Fitzgerald als vermisst gemeldet worden. Taucher der US-Marine hätten die Toten in dem zerstörten Teil des Schiffes entdeckt, teilte die US-Marine mit. Die Suche nach ihnen wurde eingestellt.



Der Kommandeur der siebten Flotte der US-Marine, Vizeadmiral Joseph Aucoin, wollte sich nicht dazu äußern, ob alle Vermissten inzwischen gefunden wurden. Zunächst müssten die Angehörigen informiert werden, erklärte er. Die Leichen wurden in ein Krankenhaus in der japanischen Stadt Yokosuka gebracht, wo sie identifiziert werden sollten.

Der US-Zerstörer USS Fitzgerald war am Samstag mit dem dreimal größeren Containerschiff ACX Crystal kollidiert. Eine Bordwand des Kriegsschiffs wurde aufgerissen, Schlafräume unter Deck wurden überflutet. Während der 154 Meter lange US-Zerstörer durch den Zusammenprall an der Steuerbordseite erheblich beschädigt wurde, trug das philippinische Containerschiff lediglich Kratzer am Bug davon. Die 20-köpfige Crew blieb dem Vernehmen nach unversehrt.

Aucoin würdigte die Leistung der Besatzungsmitglieder, die verhindert hätten, dass die USS Fitzgerald gesunken sei. "Den größten Teil des Schadens kann man nicht sehen, weil er sich unterhalb der Wasserlinie befindet", sagte der Kommandeur. Gewaltige Wassermengen seien ins Schiff eingedrungen. Die meisten der 300 Crewmitglieder hätten zum Zeitpunkt des Unglücks geschlafen.

Das havarierte Schiff wurde auf den Stützpunkt Yokosuka geschleppt. Der Kapitän, dessen Kabine beim Aufprall zerstört wurde, wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Ermittler wollen nun die Unglücksursache klären. Der Frachter setzte seine Fahrt fort.