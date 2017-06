Sicherheitskräfte vereiteln Bombenanschlag Am Brüsseler Zentralbahnhof haben Soldaten einen mutmaßlichen Selbstmordattentäter erschossen. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. © Foto: Reuters TV

Die belgischen Behörden wissen, wer der Mann ist, der am Dienstagabend im Brüsseler Zentralbahnhof eine Explosion ausgelöst hatte und daraufhin von Soldaten erschossen worden war. "Wir konnten ihn identifizieren", sagte Belgiens Innenminister Jan Jambon dem Nachrichtensender VRT. Die Identität solle aber erst später öffentlich gemacht werden, um die Ermittlungen nicht zu behindern.

"Wir müssen nun auch schauen, wie sich der Mann radikalisieren konnte", sagte Jambon. Der Minister warnte aber vor übermäßiger Kontrolle: Wenn man sich überall gegen alles schütze, lande man am Ende in einem Polizeistaat.



Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass ein terroristischer Anschlag vereitelt wurde. Nach Angaben von Augenzeugen hatte der Attentäter "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen, bevor er niedergeschossen wurde. Weitere Opfer gab es nicht. Staatsanwälte sagten der Zeitung Libre Belgique, der Mann habe einen Rucksack und einen Sprengstoffgürtel bei sich gehabt. Laut Innenminister Jambon hätte alles noch viel schlimmer kommen können, weil "die große Explosion nicht stattgefunden" habe.



Ein Bahnangestellter beschrieb den Getöteten als kräftig und mit kurzem Haar. Er habe ein weißes T-Shirt und Jeans getragen. Eine Sprecherin der Bahn sagte, unter den Reisenden sei Panik ausgebrochen.



Am Donnerstag findet in Brüssel ein EU-Gipfel statt

Der Bahnhof wurde nach dem Vorfall evakuiert. Polizei und Armee riegelten die umliegenden Straßen ab. Der Verkehr in der Innenstadt kam am Abend zum erliegen. Mittlerweile ist der Bahnhof wieder geöffnet.



Der belgische Ministerpräsident Charles Michel nahm am Mittwochvormittag an einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats teil. Er lobte den Mut der Sicherheitskräfte.



Die Behörden wollen die Terrorwarnstufe vorerst nicht weiter anheben. Sie war vor dem Vorfall im Zentralbahnhof bereits auf der zweithöchsten Stufe.



Seit den Anschlägen auf dem Brüsseler Flughafen und einer U-Bahnstation in Brüssel im vergangenen März schätzen die Sicherheitsbehörden die Terrorgefahr in dem Land als hoch ein. Selbstmordattentäter hatten damals 32 Menschen getötet. Am Donnerstag und Freitag findet in Brüssel ein EU-Gipfel statt.