Der Polizist, der im vergangenen Juli bei einer Verkehrskontrolle im US-Bundesstaat Minnesota den Afroamerikaner Philando Castile erschossen hat, ist vor Gericht freigesprochen worden. Die Geschworenen berieten fast 30 Stunden lang, bevor sie am Freitag ihr Urteil fällten. Der Beamte war wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung angeklagt worden.



Castiles Familie reagierte empört auf die Entscheidung. Ihr Sohn sei ermordet worden, sagte seine Mutter. Der Freispruch zeige, dass das System weiterhin Schwarze im Stich ließe. Castiles Schwester sagte, er habe es nicht verdient, so zu sterben.

Castile war am 6. Juli 2016 in Falcon Heights, einem Vorort von St. Paul, in seinem Auto erschossen worden. Zuvor war er im Zuge einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Castiles Freundin hatte ausgesagt, dass dieser seinen Führerschein habe herausholen wollen. Daraufhin habe der Polizist das Feuer eröffnet. Laut den Ermittlungen schoss der Beamte sieben Mal. Zuvor habe Castile den Polizisten darauf hingewiesen, dass er einen Waffenschein besitze und eine Waffe bei sich trage.

Vor Gericht sagte der Polizist aus, Angst gehabt zu haben, dass Castile seine Anweisungen nicht befolgen und möglicherweise eine Waffe ziehen könnte. Trotz seines Freispruchs wird er US-Medien zufolge nicht länger als Polizist in seiner bisherigen Dienststelle arbeiten. Damit sei der Öffentlichkeit am besten gedient, teilte die Polizeibehörde mit.

Proteste gegen Freispruch

Nach der Entscheidung der Geschworenen versammelten sich laut BBC rund 2.000 Menschen in St. Paul, um zu demonstrieren. Schon im vergangenen Jahr hatte der Tod von Castile sowie die Schüsse auf den ebenfalls schwarzen Alton Sterling im Bundesstaat Louisiana landesweite Proteste aus.

Afroamerikaner sind Statistiken zufolge zufolge besonders häufig von tödlicher Polizeigewalt in den USA betroffen. Rund ein Viertel der 2016 von der Polizei Getöteten waren Afroamerikaner, etwa 45 Prozent waren Weiße. Bei einem Bevölkerungsanteil von 13 Prozent ist der Anteil der Schwarzen deutlich überproportional. Die Opfer sind zudem fast immer männlich und häufiger unter 30. Sie waren in nur etwa 50 Prozent der Fälle bewaffnet.