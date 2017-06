Waldbrände in Portugal Am Samstag sind im Kreis Pedrógão Grande in Portugal schwere Waldbrände ausgebrochen.

Die portugiesischen Behörden haben die Anzahl der Toten durch den verheerenden Waldbrand auf mindestens 62 korrigiert. Zuvor hatten sie von 61 gesprochen. Mehr als 60 Menschen wurden verletzt. Die Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer an.



Noch immer sind nicht alle Flammen gelöscht. Neben dem Feuer in der Kleinstadt Pedrógão Grande brannte es am Sonntag an mindestens vier weiteren Orten. 2.000 Rettungskräfte sind mit 620 Personen im Einsatz, wie die staatliche Nachrichtenagentur Lusa mitteilte. Polizei und Feuerwehr suchen in abgelegenen Waldstücken und Häusern nach weiteren Leichen.

Spanien schickte am Sonntag vier Flugzeuge zur Unterstützung der Feuerwehr, Frankreich sendete drei. Auch die griechische und die deutsche Regierung boten Hilfe an.

1/13 Rauchschwaden bedecken den Himmel im Dorf Mourisco. © Axel Bugge/Reuters 2/13 Über 700 Feuerwehrmänner sind in Pedrógão Grande mit mehr als 200 Fahrzeugen im Einsatz. © Rafael Marchante/Reuters 3/13 Vom Straßenrand aus blickt ein Mann auf den Flächenbrand. Mehr als 20 Ortschaften sind von dem Feuer betroffen. © Patricia De Melo Moreira/AFP/Getty Images 4/13 Auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag lodern die Flammen weiter. Im Dorf Avelar steht ein Mann in den frühen Morgenstunden auf dem Balkon vor dem brennenden Hang. © Armando Franca/AP Photo 5/13 Feuerwehrleute der Republikanischen Nationalgarde kämpfen gegen die Glut. © Armando Franca/AP/dpa 6/13 Flammen oberhalb eines Flusses in der Gemeinde Penela © Patricia De Melo Moreira/AFP/Getty Images 7/13 Ein Feuerwehrmann auf dem Dach eines Löschfahrzeugs in der Region Penela © Patricia De Melo Moreira/AFP/Getty Images 8/13 Zwei Rettungskräfte bei einer Pause von den Löscharbeiten © Patricia De Melo Moreira/AFP/Getty Images 9/13 © Rafael Marchante/Reuters 10/13 © Rafael Marchante/Reuters 11/13 Rauch auf der IC8-Autobahn in der Nähe von Pedrógão Grande © Rafael Marchante/Reuters 12/13 Auf der Straße zwischen Figueiró dos Vinhos und Castanheira de Pêra fahren Autos an einem ausgebrannten Wagen vorbei. © Armando Franca/AP Photo 13/13 Ein ausgebrannter Wagens in Pedrógão – mindestens 30 Menschen starben in ihren Autos. © Patricia De Melo Moreira/AFP/Getty Images

Nach Behördeneinschätzungen hatte ein Blitz während eines Trockengewitters den Flächenbrand ausgelöst. Dazu kann es kommen, wenn die Luft so heiß ist, dass der Regen verdunstet, ehe er den Boden erreicht. In der betroffenen Region herrschen Temperaturen von bis zu 40 Grad. Die Gegend liegt knapp 200 Kilometer nordöstlich von Lissabon.

Das Feuer konnte sich wegen starker Winde schnell ausbreiten. Es schloss mehrere Autos auf einer Nationalstraße ein. Ganze Dörfer wurden eingekesselt. Es ist der Waldbrand mit den meisten Todesopfern in Portugal seit Beginn der Aufzeichnungen. Ministerpräsident António Costa sagte: "Die Tragödie schockiert uns durch ihre Dimension."