Bei Schüssen an einem Baseball-Spielfeld nahe der US-Hauptstadt Washington sind mindestens fünf Menschen verletzt worden. Die Polizei von Alexandria im Bundesstaat Virginia teilte mit, der Angreifer sei festgenommen worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand habe er allein gehandelt. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.



Unter den Verletzten befindet sich den Informationen zufolge auch der republikanische Abgeordnete Steve Scalise. Er ist majority whip im Abgeordnetenhaus und in dieser Rolle für die Fraktionsdisziplin zuständig. Der 51-jährige soll in die Hüfte getroffen worden sein, den Angaben zufolge ist er in stabilem Zustand.

Der Abgeordnete Mo Brooks aus Alabama sagte dem Sender CNN, der Angreifer habe mit einem Gewehr das Feuer eröffnet. Er habe es offensichtlich auf Politiker abgesehen gehabt. US-Medien berichteten, der Täter habe zunächst mit Politikern auf dem Feld geredet und dann das Feuer eröffnet. Der Senator Rand Paul lobte das rasche Eingreifen der Polizei: Die Beamten seien schnell vor Ort gewesen und hätten sofort zurückgeschossen. Dadurch sei Schlimmeres verhindert worden.



Die Verletzten wurden in nahe Krankenhäuser gebracht. Unter ihnen sollen auch ein Mitarbeiter Scalises und zwei Polizisten sein.



Der Kongressabgeordnete hatte auf dem Spielfeld gemeinsam mit 25 anderen Mitgliedern des Kongresses für ein Benefizspiel zwischen Republikanern und Demokraten trainiert, das für Donnerstag angesetzt war. Das Spiel hat eine mehr als 100-jährige Tradition.