In Australien ist nach Angaben von Regierungschef Malcolm Turnbull ein möglicher Terroranschlag von Islamisten gegen ein Passagierflugzeug verhindert worden. Bei einer Serie von Razzien in Vororten von Sydney seien in der Nacht vier verdächtige Männer festgenommen worden, sagte Turnbull bei einer Pressekonferenz in Sydney.



Das Land erhöhte daraufhin die Sicherheitsvorkehrungen an allen großen Flughäfen, wie australische Medien berichten. Massive Flugverspätungen seien zu erwarten. "Die Bedrohung durch Terrorismus ist sehr real", sagte Turnbull. "Die Hauptgefahr geht in Australien weiterhin von Einzeltätern aus, doch wir müssen auch mit ausgeklügelteren Attacken rechnen."

Es handle sich um die 13. bedeutende Bedrohungssituation, seit Australien die Terrorgefahr im Jahr 2014 auf "wahrscheinlich" erhöht habe, ergänzte Turnbull. In dieser Zeit hätten 31 Razzien im Land stattgefunden, bei denen 70 Verdächtige festgenommen wurden.

"Wir sind besser als je zuvor gegen Terrorgefahr gewappnet, unsere Zusammenarbeit ist enger und unsere Koordination reibungsloser als zuvor", versicherte der Premier. Die Ermittlungen liefen. Weitere Details wurden im Laufe des Tages erwartet.

Hinweis auf geplanten Bombenanschlag auf Flugzeug

Bundespolizeichef Andrew Colvin erklärte, die Behörden hätten Informationen erhalten, dass ein Terroranschlag mit einem "improvisierten Sprengsatz" in Planung sei. Colvin lehnte zunächst jede Erklärung zur Identität oder den Hintergründen der Festgenommenen ab. Sie hätten die australische Luftfahrtindustrie an einem der großen Flughäfen ins Visier genommen, sagte er ohne weitere Erläuterung.

Der Polizeieinsatz sei noch nicht beendet, die Durchsuchungen der Grundstücke in den Vororten Sydneys dauerten an.