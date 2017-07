Der wegen eines Angriffs auf eine Studentin angeklagte 28-Jährige ist zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und elf Monaten verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sah es in seinem Urteil vom Donnerstag als erwiesen an, dass der 28-Jährige im Oktober 2016 die Studentin mit einem wuchtigen Tritt in den Rücken die Treppe im U-Bahnhof Hermannstraße im Stadtteil Neukölln heruntergetreten hatte.



Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten gefordert. Der 28-jährige Angreifer habe sich der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer am Donnerstag im Berliner Landgericht. Die angegriffene Studentin erlitt einen Armbruch und eine Platzwunde am Kopf.

Unvermittelt habe der Mann angegriffen – an einem öffentlichen Ort, an dem man sich solche Verbrechen nicht vorstellen könne – "ein unfassbarer Sturz voll auf das Gesicht", sagte die Staatsanwältin. Die Tat habe das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung beeinträchtigt.

Die Staatsanwaltschaft ging in ihrem Plädoyer von einer verminderten Schuldfähigkeit des Angeklagten aus. Zuvor hatte dies ein Gutachter wegen einer hirnorganischen Störung nach einem Autounfall sowie Missbrauchs von Alkohol und Drogen so eingeschätzt. Ein Experte sagte vor Gericht, er schließe eine erhebliche Verminderung der Steuerungsfähigkeit des 28-Jährigen nicht aus.

Verteidigung forderte milde Strafe

Die Nebenklage verzichtete auf einen Strafantrag. Die Verteidigung forderte "eine milde Strafe, die noch im Bereich der Bewährung liegen sollte". Dies würde eine Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren auf Bewährung bedeuten. Der Angeklagte entschuldigte sich zum Abschluss unter Tränen. "Ich weiß nicht, wie so etwas passiert ist", sagte er.



Der Angriff im Oktober 2016 im U-Bahnhof Hermannstraße hatte bundesweit für Empörung gesorgt. Eine Überwachungskamera hatte die Tat aufgenommen, das Video wurde in den sozialen Netzwerken und klassischen Medien weit verbreitet.



Am 18. Dezember konnte der aus Bulgarien stammende Angeklagte von Zivilfahndern am Zentralen Omnibusbahnhof in Berlin festgenommen werden. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Im Prozess hatte er gestanden und um Entschuldigung gebeten. Bei der Tat will er berauscht gewesen sein.