Auf der Autobahn 9 in Oberfranken geht die Polizei nach einem Reisebusunfall von mehreren Toten aus. "Wir sind schon so realistisch, dass es auch Tote geben könnte", sagte ein Polizeisprecher. 18 Menschen gelten nach dem Unglück als vermisst.



Der Bus fuhr um kurz nach 7 Uhr nahe Münchberg im Stau auf einen Sattelzug auf und brannte vollständig aus. Brandexperten der Polizei untersuchen das Wrack.

In dem Bus saßen den Angaben zufolge 46 Fahrgäste und zwei Fahrer. 30 Fahrgäste wurden verletzt, einige von ihnen schweben in Lebensgefahr und wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Den Angaben zufolge handelte es sich bei allen Insassen um Erwachsene aus Sachsen. Es seien ältere Menschen, sagte eine Polizistin.

Busunglück Rufnummer für Angehörige und Zeugen Die Polizei hat eine zentrale Telefonnummer eingerichtet. Unter der Nummer 0800 7766 350 können sich besorgte Angehörige an eine Auskunfts- und Vermisstenstelle wenden. Auch Zeugen können die Polizei unter der Nummer erreichen.

Es sei möglich, dass sich die Vermissten nicht mehr aus dem Bus retten konnten. Doch noch gebe es ein "Fünkchen Hoffnung", sagte ein Polizeisprecher. Vielleicht sei jemand im Schockzustand weggerannt. Hinweise hatte die Polizei darauf aber auch Stunden nach dem Unfall und trotz intensiver Suche nicht.

Der Reisebus war in Richtung Süden unterwegs gewesen. Die Polizei sperrte die A9 in beide Richtungen, auf der Gegenfahrbahn mussten Hubschrauber landen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Rettungsdienste, Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks und der Polizei waren am Unfallort. Es bildeten sich lange Staus. Das Polizeipräsidium Oberfranken rief die Bevölkerung dazu auf, die Unfallstelle möglichst weiträumig zu umfahren.