Deutsche Ermittler haben die Verantwortlichen einer weltweit agierenden Plattform für Kinderpornografie festgesetzt. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, wo die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) angesiedelt ist, und das Bundeskriminalamt nahmen bereits Anfang Juni einen 39-Jährigen aus dem hessischen Landkreis Limburg-Weilburg fest. Er soll in seiner Funktion als Administrator und durch die Bereitstellung der technischen Infrastruktur den Austausch des brisanten Materials erst ermöglicht haben.

Bei der Plattform handelte es sich um ein als Forum getarntes Portal namens Elysium, das nur über das Darknet erreicht werden konnte. Seit Ende 2016 tauschten dort mehr als 87.000 Mitglieder kinderpornografische Bild- und Videodateien aus oder verabredeten sich zum sexuellen Missbrauch von Kindern. Die Ermittler stießen demnach auf Aufnahmen schweren sexuellen Missbrauchs auch von Kleinkindern.



Der Hauptbeschuldigte aus Hessen sitzt wegen des dringenden Tatverdachts der bandenmäßigen Verbreitung von kinderpornografischen Schriften in Untersuchungshaft. Ermittler hatten seine Wohnung durchsucht und einen Server sichergestellt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, haben sie weitere Verantwortliche und Mitglieder der Plattform in Deutschland und im Ausland identifiziert. Ihnen wird neben der Verbreitung von Kinderpornografie zum Teil auch schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen. Festnahmen von weiteren dringenden Tatverdächtigen erfolgten demnach vor allem in Deutschland und in Österreich.