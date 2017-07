Protest gegen G20-Gipfel - Demo in Hamburg eskaliert In der Nacht wurden bei Ausschreitungen in Hamburg mehrere Demonstranten und Polizisten verletzt. Die Demonstration Welcome to Hell wurde zunächst aufgelöst, etwa eintausend Menschen setzten sie später fort. © Foto: Fabrizio Bensch/Reuters

Noch vor dem offiziellen Beginn ist der G20-Gipfel in Hamburg von gewaltsamen Protesten überschattet worden: Dutzende Polizisten und linksgerichtete Demonstranten wurden am Donnerstagabend in Hamburg verletzt, nachdem etwa 12.000 Menschen an dem Protestmarsch "Welcome to Hell" gegen den G20-Gipfel teilgenommen hatten. Erst nach Mitternacht beruhigte sich die Lage.

Die Polizei hatte den am Fischmarkt gestarteten Aufmarsch am frühen Abend nach wenigen Metern gestoppt und rund 1.000 vermummte Autonome, die sich unter die 12.000 überwiegend friedlichen Demonstranten gemischt hatten, aufgefordert, ihre Maskierungen abzulegen. Als die Beamten versuchten, diesen "schwarzen Block" vom Rest der Kundgebung zu trennen, eskalierte die Lage. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern sowie mit Latten angegriffen. Sie setzte Wasserwerfer sowie Pfefferspray ein. Die Veranstalter und mehrere Medienbeobachter warfen der Polizei ein unverhältnismäßiges Vorgehen vor. Auch das globalisierungskritische Netzwerk Attac verurteilte die Polizeistrategie.



Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Oliver Malchow, verteidigte das Vorgehen der Polizei. Dem Deutschlandfunk sagte er, um die Versammlungsfreiheit friedlicher Demonstranten zu gewährleisten, müsse man gegen Rechtsverstöße vorgehen. Es sei richtig gewesen, Vermummte von anderen Demonstranten zu trennen. Straftaten würden häufig aus der Anonymität heraus begangen. Malchow räumte jedoch ein, es sei schwierig zu bewerten, ob die Polizei angemessen vorgegangen sei.



Davon ist Polizeisprecher Timo Zill überzeugt, er sprach von einer drohenden "unbeherrschbaren Sicherheitssituation". Bei der der Demonstration hätten sich zwei schwarze Blöcke gebildet, in denen sich Personen dann vermummt hätten. Es seien 3.500 Extremisten vor Ort gewesen, die zuvor schwerste Gewalttaten angekündigt hätten. Wenn diese Menschen sich plötzlich vermummten, sei das sozusagen die Vorbereitung von Straftaten. "Dann kann doch nicht von der Polizei erwartet werden, dass man mit diesen Menschen in bewohntes Gebiet geht. Das wäre unverantwortlich", sagte Zill, der das Vorgehen als "alternativlos" bezeichnete.

1/11 Unter dem Motto "Welcome to Hell" zieht eine Gruppe von Demonstranten über die Hamburger Hafenstraße. Auch vermummte Autonome marschieren mit. © Thomas Lohnes/Getty Images 2/11 Nach wenigen Hundert Metern stoppt die Polizei die Demonstranten. © Thomas Lohnes/Getty Images 3/11 Geschützt mit Fahrradhelmen wollen diese zwei Menschen mit Blumen friedlich gegen den G20-Gipfel protestieren. © Leon Neal/Getty Images 4/11 Nebelwand: Ein Demonstrant zündet eine Rauchbombe. © Axel Heimken/dpa 5/11 Aktivisten werfen Gegenstände in Richtung der Polizisten, Mülltonnen werden zu Barrikaden verbaut. © Pawel Kopczynski/Reuters 6/11 Sitzblockade © Fabian Bimmer/Reuters 7/11 Autos werden von dem Protest nicht verschont. © Christophe Gateau/dpa 8/11 Die Stimmung ist aufgeheizt. © Alexander Koerner/Getty Images 9/11 Mit Wasserwerfern geht die Polizei gegen die Demonstranten vor. © Fabrizio Bensch/Reuters 10/11 Die Lage im Schanzenviertel eskaliert. © Axel Heimken/dpa 11/11 Polizisten sind am Abend vor allem rund um das besetzte Theater Rote Flora – eines der wichtigsten Zentren der Autonomen in Deutschland – im Einsatz. © Thomas Lohnes/Getty Images

Danach zogen verschiedene Gruppen von Linksautonomen durch St. Pauli und Altona, setzten Barrikaden und Autos in Brand. Insgesamt wurden bei den Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei mindestens 76 Beamte verletzt; die meisten leicht, fünf mussten ins Krankenhaus. Über Twitter berichtete die Polizei, dass auch Piloten eines Polizeihubschraubers durch einen Laserpointer geblendet worden seien.

Die Piloten eines Polizeihubschraubers wurden durch einen Laserpointer geblendet und erlitten dadurch Augenverletzungen.#G20HAM17 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) July 6, 2017

Einer der Welcome-to-Hell-Initiatoren sprach ebenso von zahlreichen Verletzten aufseiten der Demonstranten. Wie viele der Gewalttätigen festgenommen oder in Gewahrsam genommen wurden, blieb zunächst unklar.

Der Polizei zufolge beruhigte sich die Lage ab Mitternacht. "Es hätte schlimmer kommen können", sagte ein Feuerwehrsprecher. Im Hamburger Schanzenviertel waren am frühen Morgen noch überall Spuren der Verwüstung zu sehen: Bankautomaten wurden demoliert, ganze Straßenzüge waren mit Glasscherben und herausgerissenen Pflastersteinen bedeckt.

Schon im Vorfeld der von Mitgliedern des linksradikalen Spektrums angemeldeten Welcome-to-Hell-Demonstration waren Ausschreitungen befürchtet worden, sie galt als eine der krawallträchtigsten Protestaktionen während des G20-Gipfels der Staats- und Regierungschefs der großen Industrie- und Schwellenländer. Mindestens 19.000 Polizisten sollen das internationale Spitzentreffen sichern.

"Haut ab, haut ab!"

Aktivisten wollen die Abläufe des Gipfels unter anderem durch Massenblockaden behindern. Am frühen Morgen setzte sich ein Zug mit mehreren Hundert Demonstranten in Weiß und Lila gekleidet an den Hamburger Landungsbrücken in Bewegung. Viele skandierten: "Haut ab, haut ab!" Die Polizei ging nach Augenzeugenberichten mit Schlagstöcken gegen Teilnehmer vor. Auch am Verkehrsknotenpunkt Berliner Tor versammelte sich eine Gruppe von geschätzt 200 Teilnehmern. Auch hier kam es zu Rangeleien mit der Polizei.



Die Gruppe "Block G20 – colour the red zone" hat angekündigt, in die engste Hochsicherheitszone des Gipfels vordringen zu wollen. Sie rief zu weiteren Straßenblockaden und Störaktionen auf, etwa zur Blockade der Anfahrtsrouten der Gipfelteilnehmer.



Bundeskanzlerin Angela Merkel will am Vormittag ihre Gäste begrüßen, unter ihnen die Präsidenten der USA, Russlands und der Türkei, Donald Trump, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdoğan. Bei den Gesprächen stand zunächst die Terrorbekämpfung auf dem Programm, gefolgt von Weltwirtschaft und Handel.

