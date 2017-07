Seit dem Morgen hat die Hamburger Polizei mobile Anlaufstellen in der Stadt verteilt. In den Infomobilen sollen sich Menschen, die von den Ausschreitungen während des G20-Gipfels geschädigt wurden, informieren können und Hilfe erhalten.

Auf dem Neuen Pferdemarkt in der Sternschanze und in der Großen Bergstraße in Altona stehen von 10 bis 18 Uhr Infomobile bereit, in denen Stadtteilbeamte und Kommunikationsteams ihre Unterstützung anbieten.

Wer direkt von den Krawallen betroffen ist, kann dort etwa Hilfe bei der Erstattung von Anzeigen erhalten. Auch nicht Betroffenen, die nach den Ausschreitungen Gesprächsbedarf haben, stünden die Infomobile als Anlaufstelle bereit, sagte eine Sprecherin der Polizei.

#G20HAM17

Wir unterstützen Betroffene!

Eine Botschaft unseres Polizeipräsidenten, Ralf Martin Meyer: pic.twitter.com/KihxpQrswp — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 9. Juli 2017

Polizeipräsident Ralf Martin Meyer äußerte sich erneut zu den Krawallen am vergangenen Wochenende und zeigte sich erschüttert angesichts der "massiven Ausschreitungen, der Brandstiftungen, der Zerstörungswut der Gewalttäter der letzten Tage und der menschenverachtenden Angriffe auf die Polizeibeamtinnen und -beamte und sogar auf Rettungskräfte".



Meyer bezog sich auch auf den Ersten Bürgermeister der Hansestadt, Olaf Scholz, der gesagt hatte, dass niemand auf seinem Schaden sitzen bleiben solle. Dafür stehe die Polizei als Ansprechpartner zur Verfügung, sagte Meyer; auch unter der Bürgertelefonnummer der Stadt werde Beratung angeboten.