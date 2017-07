Dreieinhalb Monate nach dem Diebstahl einer zentnerschweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum hat die Polizei bei einem Großeinsatz mehrere Menschen festgenommen. Das teilten die Fahnder mit. Wie ZEIT ONLINE aus gut informierten Kreisen erfahren hat, durchsucht die Polizei derzeit mehrere Objekte in Berlin. Ein Sprecher der Polizei bestätigte das. Wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten, durchsuchte ein Spezialeinsatzkommando mehrere Wohnungen im Stadtteil Neukölln.



Es war der wohl spektakulärste und dreisteste Raubzug des Jahres, wenn nicht des Jahrzehnts, eine Geschichte für einen Film. In einer Märznacht brachen drei Männer in das Bode-Museum in Berlin ein, raubten eine hundert Kilo schwere Münze aus purem Gold – und verschwanden.



Anscheinend waren aber die Ermittler den Verdächtigen schon seit mehreren Wochen auf der Spur. Vergangene Woche hatte die Polizei Aufnahmen von Überwachungskameras veröffentlicht. Die drei Männer kamen ganz in Schwarz, die Kapuzen ihrer Jacken tief ins Gesicht gezogen, die Köpfe nach unten gebeugt.

Um drei Uhr morgens steigen sie am 27. März 2017 die Treppen zum Bahnsteig Hackescher Markt in Berlin hinauf. Sie wissen, dass sie gefilmt werden, verdecken ihre Gesichter noch mit ihren Händen. Der Bahnsteig ist komplett leer, es fahren zu dieser Zeit keine S-Bahnen. Einer der Männer trägt einen schwarzen Rucksack und läuft sonderbar breitbeinig. Ein Tick? Irreführung? Oder versteckt er etwas unter seinem Hosenbein? Eine Axt zum Beispiel?

Die Männer gehen zielstrebig bis zum Ende des Bahnsteigs, dann springen sie auf das Gleisbett und laufen das kurze Stück bis zu jener Stelle auf der Museumsinsel, wo die S-Bahn zwischen den Bauten des Pergamon-Museums und des Bode-Museums hindurchfährt. Es gibt hier einen Mauervorsprung, über den man recht einfach an die Fassade des Bode-Museums gelangt.



Keine Gentlemen-Diebe

Die Tat ist gut geplant, die Täter hatten wohl Informationen zu den Schwachstellen in der Sicherung dieses Gebäudes. Sie dringen ein, werden dabei anscheinend nicht bemerkt, laufen bis in jenen Saal, wo schon seit einigen Jahren eine der schwersten und teuersten Goldmünzen der Welt in einer Vitrine aus Panzerglas ausgestellt ist. Die Big Maple Leaf ist ein irres Objekt, als hätte Dagobert Duck sie sich ausgedacht. Eine Goldmünze mit dem Durchmesser eines Autoreifens, hundert Kilo schwer. Es wurden nur fünf Exemplare von der kanadischen Münze geprägt, 2007 war das.



Mit einer Axt – Modell Tomahawk, die Polizei findet später den abgebrochenen Stil aus schwarzem und gelbem glasfaserverstärktem Plastik – hacken sie die Vitrine auf. Hier sind keine eleganten Gentlemen-Diebe zu Gange. Hier wird schweres Werkzeug und rohe Muskelkraft eingesetzt.

Als die Goldmünze 2010 als Leihgabe eines Privatmannes im Bode-Museum installiert worden war, mussten vier Männer sie mithilfe eines Tragebalkens bewegen. Die Täter haben einen sogenannten Transporthund mitgebracht, ein flaches Brett mit Rollen, um die Riesenmünze wieder bis zu jenem Fenster zu bewegen, durch das sie eingestiegen sind. Von dort geht es auf den S-Bahn-Gleisen weiter mit einem Schubkarren, dann wird die Münze von den Hochgleisen auf einen Weg geworfen – oder fällt aus Versehen hinunter. Es finden sich später jedenfalls Goldspuren an der Stelle des Aufpralls.

Die Diebe sind Banausen

Die Diebe sind Banausen, im Bode-Museum lagern viel größere Kunstschätze, die sie – glücklicherweise – links liegen ließen. Den von Tilman Riemenschneider aus Holz geschnitzten Evangelisten Lukas etwa, oder einen von Pietro Bernini aus Marmor gehauenen Satyr mit Panther und Weintrauben. Auch die Münze hat wegen ihrer Seltenheit einen gewissen Sammlerwert, es überwiegt aber der Materialwert des Goldes. Seit dem Einbruch Ende März ist der Kilopreis zwar um rund acht Prozent gefallen, die Münze wäre jetzt trotzdem noch rund 3,5 Millionen Euro wert. Wenn sie denn ganz erhalten ist, und nicht in kleinere, leichter zu transportierende und zu verkaufende Mengen zerteilt wurde, wie es von zahlreichen selbst ernannten Experten in den vergangenen Wochen befürchtet wurde.

So simpel ist es jedoch nicht, eine solche Goldmenge in kleine Barren umzugießen. Es braucht dafür spezielle Öfen und Hilfsmittel. In einer Teflonpfanne auf einem üblichen Cerankochfeld bekommt man die Riesenmünze jedenfalls nicht klein.

Nicht nur die Tat war filmreif, auch die nun festgenommenen mutmaßlichen Täter stammen laut Informationen von ZEIT ONLINE aus einem telegenen Milieu: das des arabischen Familienclans, dem sich erst kürzlich die vielbeachtete Fernsehserie 4 Blocks widmete. Die nun Verdächtigen sollen zu dem Umfeld einer dieser weitverzweigten Familien gehören.

Mitglieder solcher Clans waren schon in der Vergangenheit durch brutale Einbrüche aufgefallen. So stiegen etwa an einem Wochenende im Oktober 2014 vier Männer in eine Sparkasse am Mariendorfer Damm ein und brachen in stundenlanger Arbeit über dreihundert Schließfächer im Keller der Bank auf. Es wurde Bargeld, Schmuck und Goldbarren im Wert von knapp zehn Millionen Euro gestohlen. Vor ihrer Flucht verschütteten die Täter Benzin, um Spuren zu vernichten. Dabei kam es zu einer gewaltigen Explosion, eine Wand stürzte ein, der Kassenraum der Bank wurde komplett zerstört, es entstand ein millionenschwerer Sachschaden. Durch die Explosion wurde auch ein Täter verletzt; er konnte nach einer intensiven Fahndung in Italien festgenommen werden und wurde später zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Die Beute blieb damals verschwunden.