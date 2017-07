In der Altstadt von Jerusalem haben drei Angreifer auf israelische Polizisten geschossen und dabei mehrere von ihnen schwer verletzt. Nach Angaben der israelischen Polizei wurden die Angreifer nach ihrer Flucht in Richtung der Al-Aksa-Moschee getötet. Man habe zwei Gewehre und eine Pistole bei ihnen gefunden. Die Freitagsgebete auf dem Tempelberg wurden abgesagt.

Der Angriff ereignete sich in der Nähe des Löwentors am Eingang zum Tempelberg. Dort verüben Palästinenser immer wieder gewaltsame Angriffe auf Israelis. Meist wurden dabei Messer verwendet und keine Schusswaffen. Zuletzt wurde Mitte Juni eine Polizistin erstochen – die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) hatte die Tat damals für sich reklamiert.

Seit September 2015 haben palästinensische Attentäter laut israelischen Angaben 43 Israelis, zwei US-Bürger und eine britische Touristin getötet. Im selben Zeitraum wurden demnach mehr als 254 Palästinenser, die meisten davon Angreifer, getötet.

Der Jerusalemer Tempelberg ist für alle drei monotheistischen Weltreligionen – das Judentum, das Christentum und den Islam – von großer Bedeutung. So ist der Tempelberg an sich die heiligste Stätte der Juden und die dort befindliche Al-Aksa-Moschee das drittwichtigste Heiligtum der Muslime.