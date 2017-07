Nach einer Schießerei in einer Konstanzer Diskothek sind zwei Menschen gestorben. Der mutmaßliche, 34 Jahre alte Täter schoss nach Angaben der Polizei gegen 4.30 Uhr um sich. Dabei seien eine Person getötet und drei schwer verletzt worden. Der 34-Jährige sei dann wenig später, nach Verlassen der Diskothek, bei einem Schusswechsel mit Polizeibeamten lebensgefährlich verletzt worden. Er erlag in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Auch ein Polizist wurde bei dem Schusswechsel angeschossen, er befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr.

Zum jetzigen Zeitpunkt sei noch unklar, ob es sich um einen Einzeltäter oder um mehrere Täter handle, teilte die Polizei weiter mit. Sie ging in ihrer Pressemitteilung allerdings von einem "wohl allein handelnden Mann" aus. Die Motive der Tat seien bisher nicht bekannt. Zunächst sei die Situation unübersichtlich gewesen. "Es gab Verletzte bei der Schießerei. Besucher konnten sich retten, indem sie ins Freie flüchteten oder sich versteckten", sagte ein Sprecher der Polizei. Die ersten Notrufe seien gegen 4.30 Uhr eingegangen, daraufhin sei die Polizei mit Orts- und Spezialkräften zum Einsatzort gefahren. Die Ermittlungen dauern noch an.