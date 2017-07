Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Angehörigen des Todesopfers bei dem Messerangriff im Hamburger Stadtteil Barmbek ihre Anteilnahme ausgedrückt. "Ich trauere um das Opfer der grausamen Attacke in Hamburg. Seinen Angehörigen gilt mein tiefes Mitgefühl", sagte sie am Samstag. Den Verletzten wünsche sie "vollständige Genesung der körperlichen und seelischen Wunden".



"Die Gewalttat muss und wird aufgeklärt werden", sagte die Kanzlerin. Sie stehe in ständigem Kontakt mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Hamburgs Erstem Bürgermeister Olaf Scholz, erklärte Merkel. Sie dankte der Polizei für ihren Einsatz sowie den Bürgern, die bei der Festsetzung des Täters halfen, für ihre Zivilcourage.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat Haftbefehl gegen den Täter erlassen. Der 26-jährige abgelehnte Asylbewerber sitzt nun wegen des Verdachts auf Mord sowie fünffachen versuchten Mordes in Untersuchungshaft, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der dpa. Der Mann Mann habe zum Tathergang oder seinem Motiv keine Angaben gemacht, wohl aber zu seiner Person. Für eine verminderte Schuldfähigkeit gäbe keine belastbaren Hinweise.

Auch Innenminister de Maizière übermittelte den Betroffenen der "schrecklichen Attacke" sein Mitgefühl. "Meine Trauer gilt dem Toten, mein Mitgefühl seinen Angehörigen und den verletzten Opfern. Ich hoffe, dass sich alle schnell wieder von ihren Verletzungen erholen", sagte de Maizière. Es sei nun wichtig, die Hintergründe der Tat so schnell wie möglich zu analysieren.

Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz und Innensenator Andy Grote (beide SPD) legten gemeinsam am Ort des Angriffs Blumen nieder und trafen Augenzeugen. "Es ist sehr bewegend, berührend, den Tatort zu sehen, mit denjenigen zu sprechen, die vor Ort waren, und das alles erlebt haben, geholfen haben oder hinter dem Täter hergelaufen sind", sagte Scholz. "Das ist ein ganz schmerzhafter Moment für uns alle." Er sei sehr stolz auf die Hamburger, die sofort geholfen hätten. Im Anschluss besuchten Scholz und Grote noch einen der Verletzten im Krankenhaus.

Auch der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, würdigte das "mutige Eingreifen der jungen Männer". "Sie haben Hamburg vereidigt. Wir stehen zusammen und trauern um die Opfer", schrieb Mazyek auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Der Angreifer, ein abgelehnter palästinensischer Asylbewerber, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten geboren wurde, hatte am Freitag in einem Supermarkt im Stadtteil Barmbek unvermittelt mit einem Messer Menschen attackiert. Ein 50-Jähriger starb, mehrere weitere Opfer wurden verletzt.