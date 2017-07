Syrische Rebellen sind in die Altstadt der vom "Islamischen Staat" besetzten Stadt Rakka vorgedrungen. Die von der USA unterstützen Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) haben laut der US-geführten Anti-IS-Koalition die Stadtmauer überwunden. Der "Islamische Staat" hatte die Mauer als Verteidigung genutzt und die Durchgänge vermint.



Laut US-Zentralkommando haben Bodeneinheiten der SDF Lücken in die Mauer der Altstadt geschlagen. Es seien jedoch nur zwei "kleine Teile" der historischen Stadtmauer betroffen, der größte Teil sei intakt geblieben. Der IS habe starken Widerstand geleistet. Die SDF-Soldaten mussten Sprengfallen und Heckenschützen umgehen, um in die Altstadt zu gelangen. Dort sollen sich noch zahlreiche IS-Kämpfer verschanzen.



Rakka war 2014 von den Dschihadisten des IS eingenommen und zur Hauptstadt ihres sogenannten Kalifats erklärt worden. Zu den Hochzeiten ihrer Herrschaft lebten in Rakka etwa 300.000 Menschen, darunter 80.000 Vertriebene aus anderen Regionen Syriens. In den vergangenen Monaten verließen Tausende Zivilisten die Stadt.



Im November 2o16 begannen die Kämpfe, um die Stadt zurückzuerobern. Das Bündnis SDF wird hauptsächlich von kurdischen Einheiten geführt, ihm gehören aber auch arabische Kämpfer an. Die USA unterstützt die Allianz mit Spezialkräften und Luftangriffen.



Irakische Truppen haben derweil Mossul im Irak fast vollständig zurückerobert. Mossul war seit 2014 unter Kontrolle der Terrormiliz.