Durch eine Serie von Selbstmordanschlägen sind in der syrischen Hauptstadt Damaskus mindestens acht Menschen gestorben. Bei der Explosion einer Autobombe auf einem belebten Platz im Altstadtviertel Al-Amara wurden nach Auskunft der staatlichen Medien 13 weitere Menschen verletzt.

Zwei weitere Sprengsätze detonierten außerhalb der Innenstadt auf der Straße zum Flughafen. Das staatliche Fernsehen zeigte Bilder von ausgebrannten Fahrzeugen und beschädigten Gebäuden.

Die von der syrischen Opposition betriebene Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete ebenfalls von drei Explosionen. Nach ihren Angaben starben mindestens zwölf Menschen, 15 weitere wurden verletzt. Unter den Toten seien Zivilisten, Soldaten sowie einer der Attentäter.



Syrien - Tote und Verletzte bei Selbstmordanschlag in Damaskus In der syrischen Hauptstadt gab es bei der Explosion einer Autobombe mehrere Tote. Zwei weitere Sprengsätze detonierten außerhalb der Innenstadt. © Foto: Louai Beshara/gettyimages

Terror zum Ende des Fastenmonats

Wie die staatliche Nachrichtenagentur SANA berichtete, hatten Sicherheitskräfte am Morgen zunächst drei mit Sprengstoff beladene Fahrzeuge verfolgt. Zwei Autobomben seien zerstört worden, bevor die Attentäter bewohnte Viertel erreichen konnten. Als sich die Beamten dem dritten Fahrzeug am Tahrir-Platz näherten, habe ein Selbstmordattentäter die Bombe gezündet und dabei umstehende Menschen getötet und verletzt. Der Plan der Attentäter sei es gewesen, am Fest zum Ende des Fastenmonats Ramadan belebte Stadtviertel zu attackieren.

Damaskus ist von den seit 2011 wütenden Kämpfen im Bürgerkriegsland Syrien weitgehend verschont geblieben. Anschläge sind in der Hauptstadt vergleichsweise selten. Bereits im März waren in der Stadt jedoch bei Selbstmordanschlägen viele Menschen gestorben. Die Terrororganisationen "Islamischer Staat" (IS) und Tahrir al-Scham hatten die Anschläge für sich reklamiert.