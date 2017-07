Wer das Plädoyer der Verteidigung vor dem Bundesgerichtshof im Göttinger Transplantationsskandal gehört hat, dem konnte angst und bange werden. Ein Göttinger Chirurg hatte die Daten seiner Patienten gefälscht, um ihnen einen besseren Platz auf der Warteliste für eine Lebertransplantation zu sichern. Nach Ansicht seines Anwaltes war die Manipulation allerdings keineswegs ein Einzelfall, sondern eine in Deutschland gängige und systematisch betriebene Praxis. Erstaunlich waren die Schlüsse, die der Verteidiger aus diesem Befund zog: Er warnte vor einer Verurteilung des Arztes, da sie bundesweite Ermittlungen auslösen und das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Gesundheitswesen erschüttern würde.



Nun kann es kaum die richtige Reaktion auf flächendeckende Rechtsverletzungen sein, sie zur Beruhigung der Öffentlichkeit nicht zu ahnden. Im Gegenteil: Ist die Manipulation der Organvergabe so verbreitet, wie die Verteidigung meint, dann wäre ein konsequentes Vorgehen dringend geboten. So sah auch der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs in der Manipulation der Patientendaten ein "unerträgliches Verhalten" – er befand jedoch trotzdem, dass die Tat nach damals geltendem Recht nicht strafbar gewesen sei. Damit verwarf das Gericht die Revision der Staatsanwaltschaft, die das Handeln des Arztes als versuchten Totschlag gewertet hatte.

Was hatte die Anklage dem Chirurgen Aiman O. vorgeworfen? Die Vergabe einer Spenderleber erfolgt zentral über die Vermittlungsstelle Eurotransplant und richtet sich nach dem sogenannten Meld-Score (Model of End Stage Liver Disease) eines Patienten. Der Meld-Score bildet die Wahrscheinlichkeit ab, mit der ein Patient innerhalb der nächsten drei Monate sterben wird. Je dringender also ein Patient das Organ benötigt, desto höher ist sein Score und desto eher erhält er die rettende Leber. Aiman O. übermittelte an Eurotransplant falsche Daten, um seine Patienten noch kränker erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich waren. Dadurch rückten sie auf der Warteliste nach oben und überholten Patienten, die tatsächlich einen höheren Meld-Wert hatten.

Kausalität lässt sich nicht nachweisen

Eine vollendete Tötung des übergangenen Patienten hat auch die Staatsanwaltschaft nicht angenommen. Dazu hätte nämlich bewiesen werden müssen, dass dieser Patient ohne das Eingreifen des Angeklagten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit überlebt hätte. Eine solche Kausalität ließ sich im Falle des Göttinger Arztes allerdings nicht nachweisen, denn es war alles andere als sicher, dass der an der Spitze der Warteliste platzierte Patient ohne Manipulation nicht gestorben wäre. Zum einen hätte ein Hinderungsgrund für die Transplantation vorliegen können, etwa wenn das Organ für den berechtigten Patienten nicht passend gewesen wäre. Zum anderen besteht auch nach erfolgter Lebertransplantation ein nicht geringes Risiko, dass der Körper das Organ abstößt und der Patient stirbt. Deshalb konnte dem Arzt keine vollendete Tötung vorgeworfen werden.

Elisa Hoven ist Professorin am Institut für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität zu Köln.

Die Staatsanwaltschaft meinte allerdings, dass Aiman O. wegen eines versuchten Totschlags zu bestrafen sei. Denn für einen Versuch genügt, dass der Täter zur Begehung der Tat entschlossen ist und zu ihr unmittelbar ansetzt. Wer auf einen anderen schießt und ihn verfehlt, der macht sich also wegen eines versuchten Totschlags schuldig; das gilt auch dann, wenn sein Versuch völlig untauglich ist, etwa weil die Pistole keine Munition enthält. Für den Tatentschluss ist schon der sogenannte bedingte Vorsatz ausreichend: Der Täter ist also dann strafbar, wenn er die Tötung nicht bezweckt, sie aber für möglich gehalten und billigend in Kauf genommen hat.