In Istanbul ist der Marsch für Gerechtigkeit der türkischen Opposition zu Ende gegangen. Die aus Ankara kommenden Protestierenden erreichten die Stadt am Bosporus und versammelten sich zu einer Großkundgebung im Stadtteil Maltepe am Marmara-Meer. An dieser nahmen mehr als hunderttausend Menschen teil. Die Protestierenden hatten in den vergangenen drei Wochen etwa 450 Kilometer von Ankara aus zurückgelegt.



Der Initiator, der Vorsitzende der kemalistischen CHP-Partei Kemal Kılıçdaroğlu, lief den letzten Abschnitt allein. Dann rief er zur Kundgebung auf. Diese fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt: Während Kılıçdaroğlu zu Beginn nur begleitet von einigen Hundert Polizisten die Landstraße entlang gelaufen war, wurde die Marschstrecke am Ende wegen der vielen Teilnehmer weiträumig abgesperrt.



Ministerpräsident Binali Yıldırım hatte zuvor versichert, es werde alles Nötige getan, um die Sicherheit der Abschlusskundgebung zu garantieren. Er forderte jedoch die CHP auf, nach der Kundgebung ihren Protest zu beenden.



Der Oppositionsmarsch war am 15. Juni von Ankara aus gestartet. Kılıçdaroğlu hatte zu dem Protestzug aufgerufen, nachdem der CHP-Abgeordnete Enis Berberoğlu Mitte Juni zu 25 Jahren Haft verurteilt worden war. Der Oppositionsmarsch endete am Gefängnis, in dem er inhaftiert ist.



"Ich werde den ganzen Weg bis nach Istanbul laufen. Und wir werden nicht aufhören, bis Gerechtigkeit in der Türkei einkehrt", sagte Kılıçdaroğlu im Juni. Seitdem waren er und die Protestierenden nach eigenen Angaben etwa 25 Kilometer täglich gelaufen. Die Teilnehmenden skandierten "Rechte, Gesetz, Gerechtigkeit" und kritisierten die massenhaften Entlassungen und Inhaftierungen seit dem gescheiterten Putschversuch am 15. Juli 2016.

Der inhaftierte CHP-Abgeordnete Berberoğlu hatte Dokumente an die Zeitung Cumhuriyet weitergegeben, die zeigen sollen, dass die türkische Regierung Terrororganisationen in Syrien mit Waffen beliefert hatte. Auch Journalisten der Cumhuriyet wurden nach Veröffentlichung der Geschichte inhaftiert. Berberoğlu streitet die Vorwürfe ab.



Die Befugnisse überschritten

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan beschuldigte die Teilnehmenden wiederholt der Unterstützung von terroristischen Organisationen. Er kritisierte die CHP, die Befugnisse der politischen Opposition überschritten und sich mit "terroristischen Organisationen und Kräften, die zur Gewalt gegen unser Land anstiften", verbündet zu haben.

Seit dem gescheiterten Putschversuch vor etwa einem Jahr wurden mehr als 50.000 Menschen inhaftiert und 140.000 entlassen. Kılıçdaroğlu sagte, dass die Entlassungen und der von Erdoğan ausgerufene Ausnahmezustand einem "zweiten Putsch" gleichkämen.