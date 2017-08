Spanische Sicherheitskräfte haben via Twitter bestätigt, dass sie einen Verdächtigen suchen. Die Person stehe in Zusammenhang mit dem Anschlag am Donnerstag auf der Touristenmeile La Rambla. Dabei hatte der Fahrer eines Minivans vierzehn Menschen getötet und mehr als 120 weitere verletzt. Zudem konnte eine weitere Attacke im Küstenort Cambrils wohl verhindert werden.



"Wir sind sehr nah an einer Person dran, die mit beiden Attentaten in Verbindung steht", teilte die Polizei in Katalonien mit. Welche Rolle der Verdächtige gespielt habe, könne noch nicht bestätigt werden. In einem anderen Polizei-Tweet hieß es, in der Stadt Girona nördlich von Barcelona befinde sich ein Polizeiaufgebot.

La investigació continua i seguim treballant. Estem fent cerca d'una persona relacionada amb atemptat. No podem confirmar grau d'autoria — Mossos (@mossos) 20. August 2017

Derzeit gibt es widersprüchliche Angaben darüber, nach wie vielen Menschen noch gefahndet wird. Am Samstag teilten spanische Behörden mit, sie vermuteten hinter den Anschlägen ein Netzwerk bestehend aus insgesamt 12 Personen. Fünf Verdächtige tötete die Polizei noch in der Nacht der Attacken, vier weitere wurden festgenommen. Nach drei mutmaßlichen Tätern werde noch gesucht, zwei von ihnen könnten nach Berichten spanischer Medien allerdings durch eine Gasexplosion im Ort Alcanar ums Leben gekommen sein. Möglicherweise war dort ein Sprengstoffanschlag vorbereitet worden.

Acht der mutmaßlichen Terroristen stammen zudem aus der Kleinstadt Ripoll nahe den Pyrenäen. Dort sollen etwa die fünf jungen Männer Said A., 19 Jahre, El Houssaine A., 19 Jahre, Mohamed H., 24 Jahre, Omar H., 21 Jahre und Moussa O., 17 Jahre, gelebt haben. Sie wurden von einer Antiterroreinheit der spanischen Polizei in Cambrils erschossen. Man sei geschockt, sagte der Vorstand der örtlichen Annur-Moschee Ali Yassine ZEIT ONLINE. Die Männer seien "normal" gewesen, aber fast nie zum Gebet gekommen. Ali Yassine verurteilte die Anschläge, sie hätten nichts mit dem Islam gemein.



Anschläge in Katalonien

Derzeit könnten sich die aktuellen Ermittlungen der Polizei vor allem auf einen flüchtigen Marokkaner richten. Das berichteten bereits am Samstag unterschiedliche Medien. Der 22-Jährige soll ebenfalls aus Ripoll stammen und der Bruder eines der getöteten Verdächtigen sein. Ob sich die katalonische Polizei in ihrem aktuellen Tweet auf ihn als verdächtige Person bezieht, ist nicht bekannt.



Unterdessen hat Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) als Reaktion auf den Terror die europäischen Sicherheitsbehörden zu einer engeren Zusammenarbeit aufgerufen. "Die Europäische Union brauche "einen besseren Austausch aller vorhandenen Informationen über extremistische Gewalttäter", sagte Maas der Rheinischen Post vom Samstag. Diskussionen gab es zuvor auch über einen besseren Schutz von Fußgängerzonen durch Absperrungen.