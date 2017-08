Baden-Württemberg - Mehrere Tote nach Unfall mit Müllwagen Ein 26 Tonnen schweres Entsorgungsfahrzeug ist in Nagold auf einen Pkw gekippt. Der Laster war auf einer stark geneigten Straße abgebogen. © Foto: Reuters TV

Bei einem Unfall mit einem Müllwagen im baden-württembergischen Nagold ist eine Familie mit zwei Kindern ums Leben gekommen. Die Familie stamme aus Singen im Kreis Konstanz, teilte die Polizei mit. Bei dem fünften Todesopfer handelt es sich demnach um eine Jugendliche, die Identifizierung laufe noch.



Das 26 Tonnen schwere Müllfahrzeug war um die Mittagszeit beim Abbiegen auf das Auto gekippt. Der Fahrer, der unter Schock stehe, und Beifahrer des Müllautos kamen mit äußerlich leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Laster kippte nach Angaben der Polizei beim Abbiegen in einem Industriegebiet der Stadt südwestlich von Stuttgart. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte ein technischer Defekt an dem 26 Tonnen schweren Müllauto die Unfallursache sein. Auf einer abschüssigen Straße sei der Laster immer schneller in Richtung einer Landesstraße gefahren, sagte der Polizeisprecher.



Schließlich sei der Müllwagen auf die Seite gekippt und habe den vorbeifahrenden Pkw und die Insassen erdrückt.