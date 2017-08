Die spanischen Behörden haben den Attentäter von Barcelona identifiziert. Aller Wahrscheinlichkeit nach handle es sich bei dem Fahrer des Tatfahrzeugs um den flüchtigen Younes A., sagte der katalanische Innenminister Joaquim Forn dem Sender Catalunya Radio.

Der 22 Jahre alte Marokkaner soll am Donnerstag auf der Touristenmeile La Rambla mit einem Lieferwagen gezielt Passanten überfahren haben. Dabei wurden mindestens 13 Menschen getötet. Die Suche nach dem Fahrer des Anschlagsfahrzeugs ist nun auf Europa ausgedehnt worden.

Es sei nicht davon auszugehen, dass sich die Person noch in Katalonien aufhalte, sagte ein Vertreter der katalanischen Regierung. Bereits am Sonntag wollte der katalonische Polizeichef Josep Lluis Trapero nicht ausschließen, dass sich der Gesuchte ins Nachbarland Frankreich abgesetzt hat.

Tatauto von Cambrils bei Paris geblitzt

Auch das Auto, das die Terrorgruppe in der Stadt Cambrils nutzte, soll bereits in Frankreich gesichtet worden sein. Weniger als eine Woche zuvor sei es im Pariser Großraum von einem Verkehrsradar geblitzt worden, berichtete die Regionalzeitung Le Parisien. Der schwarze Audi A3 sei zu schnell gefahren. Die Pariser Polizeipräfektur war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Wie die Zeitung unter Berufung auf Sicherheitskreise weiter berichtete, gebe es in dem Fall zur Zeit keine Anhaltspunkte für Verbindungen nach Frankreich. Nach der Terrorattacke in Barcelona kam es zu dem vereitelten Angriff in der südlich gelegenen Küstenstadt Cambrils, dabei wurde eine Frau von den Verdächtigen auf der Flucht überfahren.