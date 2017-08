Die Polizei bezweifelt, dass der bisherige Hauptverdächtige des Attentats in Barcelona tatsächlich der Fahrer des Lieferwagens war, der am Donnerstag 13 Passanten getötet hatte. Josep Lluís Trapero, der Chef der katalanischen Polizei, sagte in einem Fernsehinterview am Freitagabend, die Möglichkeit bestehe nach wie vor, dass der getötete 17-Jährige der Haupttäter der Attacken sei, "aber zu diesem Zeitpunkt verliert sie an Gewicht".

Dafür, dass der 17-jährige Moussa Oukabir den Lieferwagen auf der Touristenmeile gesteuert habe, gebe es derzeit keine ausreichenden Beweise. Ebenfalls unklar sei, wie der Verdächtige nach der Tat von Barcelona in die Küstenstadt Cambrils gelangt sei, wo bei einem vereitelten Angriff eine weitere Frau starb.



Oukabir war, wie die Polizei mitgeteilt hatte, zusammen mit vier anderen Verdächtigen in der Nacht zum Freitag von einer Antiterroreinheit erschossen worden.

Die Ermittlungen der Polizei sollen sich Medienberichten zufolge aktuell auf einen flüchtigen Marokkaner richten. Der 22-Jährige soll aus Ripoll, einer Kleinstadt rund 100 Kilometer nördlich von Barcelona, stammen und der Bruder eines der getöteten Verdächtigen sein. Die Polizei vermutet hinter den Anschlägen ein Netzwerk von insgesamt zwölf Personen. Drei der Verdächtigen sind noch nicht gefunden.