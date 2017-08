Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat sich alarmiert von einem Bericht über massenhafte und womöglich rechtswidrige Datenspeicherung beim Bundeskriminalamt (BKA) gezeigt. "Das sind sehr schwerwiegende Vorwürfe. Es muss sorgfältig aufgeklärt werden, inwiefern massenhaft rechtswidrig Daten gespeichert wurden", sagte Maas. Zugleich mahnte er zur grundsätzlichen Zurückhaltung bei der Speicherung von Informationen: "Unnötig gespeicherte Daten schaffen nicht mehr, sondern weniger Sicherheit. Sie erschweren die Suche nach den wirklich relevanten Informationen."

Zuvor hatte die ARD berichtet, dass das BKA möglicherweise unzulässig Daten zu mehr als einer Million angeblicher Straftaten gespeichert habe. Das hätten Recherchen des ARD-Hauptstadtstudios nach der Verweigerung von Akkreditierungen für Journalisten beim G20-Gipfel in Hamburg ergeben. Diesen war wegen nicht näher genannter Sicherheitsbedenken der Zugang zu dem Treffen der Staats- und Regierungschefs versperrt worden.

Die Sicherheitsbedenken sollen demnach zum Teil auf fehlerhafte Datensätze beim Bundeskriminalamt zurückgegangen sein. Das Bundesinnenministerium räumte inzwischen ein, das wahrscheinlich fünf Journalisten zu Unrecht die Akkreditierung entzogen worden sei. In vier der insgesamt 32 Fälle stehe der Fehler fest, ein fünfter Fall dürfte hinzukommen, sagte ein Ministeriumssprecher. Bei allen anderen Fällen sei nach derzeitigem Stand aber ordnungsgemäß verfahren worden. Das Ministerium bedauere die inakzeptablen Fehlentscheidungen.

Es habe aber kein "einheitliches Fehlermuster" gegeben. In einem Fall liege eine Personenverwechslung vor, in anderen Fällen seien Daten zu Unrecht nicht gelöscht oder etwa ein Freispruch nicht vermerkt worden. Bei keinem der Fälle seien die Fehler beim BKA selbst, sondern bei zuliefernden Behörden geschehen. Als Konsequenz aus den Fehlern müsse der Umgang mit Daten bei Polizei und BKA verbessert und stärker vereinheitlicht werden, sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums. Im Bereich Datenqualität gebe es Handlungsbedarf. Das sei ein längerfristiger Prozess, der bereits begonnen habe.

Die ARD hatte außerdem berichtet, dass es mehr als eine Million falscher Einträge geben könnte. So habe das BKA der ARD bestätigt, dass allein in der Fallgruppe "Innere Sicherheit" aktuell fast 110.000 Menschen und über eine Million Datensätze zu einzelnen politisch motivierten Straftaten gespeichert seien. Das wäre das 27-fache der Zahl, die die Kriminalitätsstatistik 2016 unter solchen Delikten erfasst.

In den Dateien zu "politisch motivierter Kriminalität" finden sich laut den ARD-Recherchen 15 Jahre alte Datensätze zu Bagatelldelikten, bei denen es gar keine Anklage gegeben habe. Auch Datensätze über vermeintlich schwerwiegendere Straftaten sind dem Bericht zufolge falsch. So sei in der Akte des Berliner Fotografen Björn Kietzmann die angebliche "Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion" aus dem Jahr 2011 gespeichert, obwohl Kietzmann damals nachweislich zu Unrecht verdächtigt worden sei. In mehren Fällen seien längst eingestellte Ermittlungsverfahren in den aktuellen Datensätzen des BKA verblieben.



Wurden Vorgaben missachtet?

Möglich ist dies dem Bericht zufolge durch eine Regelung im BKA-Gesetz, die es erlaubt, Delikte auch ohne eine rechtskräftige Verurteilung zu speichern. Rechtliche Voraussetzung dafür ist eine sogenannte Negativprognose, bei der in jedem Einzelfall begründet werden müsse, warum von jemandem künftig Straftaten zu erwarten seien. Dies werde aber offensichtlich vielfach missachtet, heißt es in dem Bericht.



Kritik an diesem Vorgehen habe die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff bereits vor dem G20-Gipfel geübt. "Das kehrt die Unschuldsvermutung um und widerspricht der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Bundesverfassungsgerichts", schrieb sie laut ARD in ihrem Tätigkeitsbericht 2017. Voßhoffs Vorgänger Peter Schaar forderte in dem Sender, den gesamten Datenbestand des BKA zu überprüfen. Er erinnerte daran, dass er 2012 exemplarisch eine kleinere BKA-Datenbank geprüft habe. Damals hätten 90 Prozent der Datensätze gelöscht werden müssen.

Die Linke reagierte empört. "Das BKA muss seinen Datenbestand schleunigst auf das rechtlich Zulässige reduzieren", forderte die innenpolitische Sprecherin der Fraktion, Ulla Jelpke. Das BKA mache sich eines "fortgesetzten Grundrechtsverstoßes" schuldig. Der Deutsche Journalistenverband sprach von einem "Abgrund an Datenmissbrauch". Journalisten seien Berichterstatter und nicht kriminelle Straftäter. Für deren Erfassung gebe es keine Grundlage, sagte der Bundesvorsitzende Frank Überall. Gegen den Entzug ihrer Akkreditierung klagen neun der betroffenen 32 Journalisten vor dem Berliner Verwaltungsgericht. Sie wollen nachträglich feststellen lassen, dass sie zu Unrecht in ihrer Arbeit behindert wurden.