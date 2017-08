Nach der Festnahme des türkischstämmigen Kölner Schriftstellers Doğan Akhanlı in Spanien hat Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) sich in den Fall eingeschaltet, um eine Auslieferung in die Türkei zu verhindern. Dafür telefinierte er mit seinem spanischen Kollegen Alfonso Dastis, teilte das Außenministerium mit.



Dabei habe Gabriel den Wunsch geäußert, dass Akhanlı nicht an die Türkei ausgeliefert und Deutschland in das Auslieferungsverfahren einbezogen werde. Außerdem habe er um schnellstmögliche konsularische Betreuung des Schriftstellers gebeten. Zuvor hatte das Auswärtige Amt bereits mitgeteilt, dass sich die deutsche Botschaft in Madrid mit entsprechenden Wünschen an die spanische Regierung gewandt habe. Die Bitten seien auf eine verständnisvolle Reaktion gestoßen, berichtete das ZDF.

Deutschland bemühe sich zudem, an dem Auslieferungsverfahren der spanischen Justiz beteiligt zu werden, hieß es aus Sicherheitskreisen. Die Türkei muss nach der Festnahme detailliertes Auslieferungsersuchen mit Beweisen gegen Akhanlı erstellen, welches dann durch die spanische Justiz geprüft werden muss. Danach muss die spanische Regierung entscheiden, ob sie eine Auslieferung genehmigt. In Berlin hofft man, dass es dazu nicht kommen wird.



Akhanlı war im Urlaub im spanischen Granada auf Veranlassung der Türkei festgenommen worden. Seit seiner Flucht aus der Türkei im Jahr 1991 lebt er in Deutschland und hat ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft. Was ihm vorgeworfen wird, ist derzeit unklar. Der Schriftsteller werde in Kürze den Justizbehörden überstellt, sagte ein Polizeisprecher spanischen Medien.

Laut Akhanlıs Anwalt lag bei Interpol eine sogenannte Red Notice zu dem Schriftsteller vor. Damit kann ein Land dazu auffordern, eine gesuchte Person ausfindig zu machen und vorläufig festzunehmen. Es handelt sich nicht um einen Suchauftrag im Namen von Interpol selbst und nicht um einen internationalen Haftbefehl. Laut Interpol entscheiden die Länder selbst, wie sie mit einer Red Notice umgehen.

Akhanlı war 2010 auf einem Flughafen in Istanbul schon einmal festgenommen worden, als er in die Türkei einreisen wollte, um seinen todkranken Vater zu besuchen. Ihm wurde vorgeworfen, 1989 an einem Raubmord auf eine Wechselstube in Istanbul beteiligt gewesen zu sein. Er blieb in Untersuchungshaft, bis der Richter am ersten Verhandlungstag entschied, dass Akhanlı das Gefängnis verlassen dürfe. Wenige Tage später kehrte er nach Deutschland zurück. 2011 wurde er in Abwesenheit von einem Gericht in der Türkei vom Vorwurf des Raubes und Totschlags freigesprochen, der Freispruch wurde aber 2013 wieder aufgehoben.

Der Kölner Schriftsteller ist Mitglied der internationalen Schriftstellervereinigung PEN. Er kritisierte mehrfach die türkische Regierung. In seinem literarischen Werk thematisiert er den Völkermord an den Armeniern vor 100 Jahren in der heutigen Türkei. Die türkische Regierung leugnet, dass es einen solchen Völkermord gegeben hat.



Erdoğan greift Gabriel an



Die deutsch-türkischen Beziehungen sind seit Monaten angespannt, unter anderem wegen der Verhaftung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel und des deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner. Umgekehrt wirft die Türkei Deutschland vor, Unterstützern des gescheiterten Militärputsches vom Sommer 2016 Schutz zu gewähren.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte am Freitag die wahlberechtigten Deutsch-Türken dazu aufgerufen, nicht für die drei Parteien CDU, SPD oder Grüne bei der Bundestagswahl im September zu stimmen. Diese Parteien seien Feinde der Türkei, ihnen müsse "die beste Lektion erteilt werden". Gabriel sei "eine Katastrophe".



Gabriel nannte diesen Aufruf Erdoğans einen "einmaligen Eingriff in die Souveränität unseres Landes". Darauf reagierte nun Erdoğan mit einem Angriff direkt auf Gabriel: "Wer sind Sie denn, um den türkischen Präsidenten anzusprechen? Erkennen Sie Ihre Grenzen."