US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea zum dritten mal innerhalb einer Woche mit dem Einsatz militärischer Mittel gedroht. Auf Twitter schrieb er, militärische Lösungen seien vollständig vorbereitet. Er beschrieb die US-Waffen als "locked and loaded" – zu deutsch etwa: "geladen und einsatzbereit" und lässt damit Raum für Interpretationen, inwieweit die USA bereit sein könnten, loszuschlagen. Trump schrieb weiter, man sei bereit, wenn Nordkorea unüberlegt handeln sollte. Er hoffe aber, dass Kim Jong Un einen anderen Weg finden würde.



Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. August 2017

Inwieweit Trumps Äußerungen eine neue Phase hinsichtlich militärischer Vorbereitungen beschreiben, ist unklar. Die New York Times allerdings schreibt, seine Worte bedeute nicht notwendigerweise, dass ein unmittelbares Handeln bevorstehe. Das Motto der amerikanischen Truppen, die in Südkorea stationiert sind, sei ohnehin "Ready to fight tonight", übersetzt: "bereit heute Abend zu kämpfen". Zuletzt habe es aber kaum Zeichen einer Mobilisierung gegeben.

Erst wenige Stunden vor seiner Twitter-Nachricht hatte Trump vor Journalisten an der Seite seines Vizepräsidenten Mike Pence in seinem Urlaubsort in New Jersey gesagt: "Nordkorea sollte sich lieber zusammenreißen, sonst wird es Ärger kriegen, wie es nur wenige Staaten zuvor erfahren haben.". Nordkorea sollte "sehr, sehr nervös" werden, wenn es auch nur daran denke, die USA anzugreifen. Machthaber Kim Jong Un habe sich verächtlich über die USA geäußert – "mit mir kann er das nicht machen", fügte Trump hinzu.

Merkel: "Ich sehe keine militärische Lösung"

Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisierte unterdessen die scharfe Rhetorik in der Nordkorea-Krise. "Eskalation der Sprache halte ich für die falsche Antwort", sagte sie in Berlin. Stattdessen solle man sich verstärkt um eine friedliche Lösung bemühen. "Ich sehe auch keine militärische Lösung des Konflikts", sagte sie. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte zuvor bereits sogar vor einem Atomkrieg gewarnt.



Bereits Anfang der Woche hatte der Trump dem nordkoreanischen Regime wegen dessen Angriffsdrohungen und Raketentests einen Gegenschlag voller "Feuer und Zorn" angedroht. Möglicherweise, so sagte Trump tags darauf, seien diese Worte "nicht hart genug" gewesen. Auf die Frage, ob er einen Präventivschlag gegen Nordkorea erwäge, sagte der Präsident: "Wir werden sehen, was passiert."



Wie schon nach seinen vorherigen Äußerungen, die US-Außenminister Rex Tillerson mit beschwichtigenden Worten zu relativeren suchte, bemühte sich nun Verteidigungsminister James Mattis um Deeskalation: Die USA zögen weiterhin den diplomatischen Weg vor, sagte er. Ein Krieg wäre eine Katastrophe, ergänzte er. Allerdings seien die USA bereit, auf Feindseligkeiten Nordkoreas zu reagieren.

Theoretische Reichweiten nordkoreanischer Raketensysteme, geschätzt und hochgerechnet © ZEIT ONLINE

Die Führung in Pjöngjang hatte Trumps Feuer-und-Zorn-Äußerung als "einen Haufen Unsinn" bezeichnet. Ein fundierter Dialog sei mit dem US-Präsidenten nicht möglich. Dieser sei keiner Vernunft zugänglich, nur "absolute Gewalt" funktioniere bei ihm, hieß es in einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA. Außerdem konkretisierte die Führung in Pjöngjang ihre Angriffsdrohung. Bis Mitte August solle der Einsatzplan stehen, um vier Mittelstreckenraketen über Japan hinweg auf Guam abzufeuern. Die Raketen sollten demnach 30 bis 40 Kilometer vor der Insel Guam im Meer niedergehen. Auf Guam leben rund 163.000 Menschen, 6.000 US-Soldaten sind hier stationiert.

Wegen der anhaltenden Raketentests des nordkoreanischen Regimes hatte der UN-Sicherheitsrat auf Betreiben der USA neue Sanktionen gegen Nordkorea beschlossen. Sie betreffen unter anderem neun Einzelpersonen aus Nordkorea und Institutionen wie die staatliche Außenhandelsbank. Trump bezweifelt allerdings, dass diese Maßnahmen den erwünschten Effekt haben werden, und forderte stattdessen den engsten Verbündeten Nordkoreas zum Handeln auf. "China kann viel mehr tun", sagte er.