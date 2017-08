Die Rückführung von Migranten in die Türkei im Rahmen des EU-Türkei-Deals geht nur langsam voran. Nach Angaben der griechischen Polizei wurden seit Inkrafttreten des Paktes im April 2016 insgesamt 1.304 Menschen von den griechischen Inseln in der Ostägäis in die Türkei abgeschoben. Weitere 1.462 Migranten seien über ein freiwilliges Rückführungsprogramm in Kooperation mit der Internationalen Organisation für Migration (IOM) direkt aus Griechenland in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt worden.

Das EU-Türkei-Abkommen sieht vor, dass die EU alle Migranten, die illegal über die Türkei auf die griechischen Inseln kommen und kein Asyl erhalten, zurückschicken kann. Die Überprüfung der Asylanträge dauert wegen Personalmangels und anderer bürokratischer Probleme derzeit mehrere Monate. Auf den Ostägäis-Inseln harren 15.000 Migranten und Flüchtlinge aus.

Seit Jahresbeginn sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) bei der Überfahrt von der Türkei nach Griechenland 45 Migranten getötet worden. Insgesamt starben bis zum 30. Juli dieses Jahres 2.397 Migranten im Mittelmeer. Die meisten, 2.221 Menschen, wurden demnach vor Italiens Küste getötet. Vor Spanien starben knapp 120 Menschen.

Der Statistik zufolge ist der Weg über das Mittelmeer zunehmend gefährlicher: 2016 kamen 1,4 Prozent der Flüchtlinge und Migranten bei der Überfahrt ums Leben. In diesem Jahr waren es bislang 2,1 Prozent.