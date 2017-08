In der finnischen Stadt Turku hat ein Angreifer auf mehrere Menschen eingestochen. Die Polizei teilte auf Twitter mit, dass Beamte dem Angreifer in die Beine geschossen haben, er wurde festgenommen. Es werde nach weiteren möglichen Verdächtigen gefahndet.



Die Bevölkerung wurde aufgerufen, das Stadtzentrum zu meiden. Die finnische Zeitung Turun Sanomat berichtete, seien bei dem Angriff sieben bis acht Passanten verletzt worden. Um 19 Uhr will die Polizei will gemeinsam mit dem Innenminister auf einer Pressekonferenz über die Hintergründe der Tat informieren.



In der finnischen Hauptstadt Helsinki wurden die Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen und an Bahnhöfen verschärft. Turku liegt etwa 170 Kilometer westlich von Helsinki an der Südwestküste Finnlands. Etwa 190.000 Menschen leben in der Stadt.