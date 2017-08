Der belgische Landwirtschaftsminister Denis Ducarme hat im Fipronil-Skandal schwere Vorwürfe gegen die Niederlande erhoben. Einem internen Bericht der niederländischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (NVWA) zufolge sollen demnach bereits im November 2016 erste Fipronil-Belastungen bei niederländischen Eiern gemessen worden sein. Außerdem hätten die belgischen Behörden mehr als einen Monat auf Informationen der niederländischen Kollegen warten müssen, sagte Ducarme. So habe man erst verspätet Gegenmaßnahmen einleiten können.



"Es gab über diesen Bericht keinerlei offizielle Kommunikation der Niederlande", kritisierte Ducarme. Die belgische Lebensmittelsicherheitsbehörde FASNK sei nur über gute Kontakte an die relevanten Dokumente gelangt. Die Vorwürfe werfen die Frage auf, seit wann belastete Eier nach Deutschland und in andere Länder geliefert wurden. Es sei ein Problem, wenn einer der größten Eierexporteure der Welt seine Erkenntnisse nicht weitergebe, kritisierte der belgische Minister. Er habe bei der Regierung in Den Haag eine Erklärung gefordert.

Die niederländische NVWA bestritt die Angaben. "Der Vorwurf trifft nicht zu", heißt es in einer Erklärung des Behördenchefs Rob van Lint. Allerdings habe es einen anonymen Hinweis gegeben, wonach das Insektengift bei der Reinigung von Ställen zur Bekämpfung der Blutlaus eingesetzt worden sei.



Bislang standen in dem Skandal um Millionen mit dem Insektengift belastete Eier vor allem die belgischen Behörden in der Kritik. Diese hatten bereits Anfang Juni von einem Fipronil-Verdachtsfall in erfahren, die anderen EU-Staaten aber erst am 20. Juli informiert. Diese Verzögerung ist laut Ducarme aber vor allem auf mangelnde Kooperation der Niederlande zurückzuführen.



Fipronil Eier mit diesen Nummern – nicht essen! Das Bundesamt für Verbraucherschutz warnt bisher vor Eiern mit folgenden Nummern – die meisten davon betreffen Nordrhein-Westfalen. Diese Liste ist aber sehr wahrscheinlich noch unvollständig. Mittlerweile sind in zehn anderen Bundesländern mit Fipronil belastete Eier aufgetaucht. Auf der Seite lebensmittelwarnung.de aktualisiert das Bundesamt fortlaufend, welche Chargen betroffen sind. Mit Fipronil belastete Eier, die den erlaubten Grenzwert überschreiten:

0-NL-4310001 / 1-NL-4167902 / 1-NL-4359801 / 1-NL-4385701 / 1-NL-4331901 / 1-NL-4339301 /

1-NL-4339912 / 2-NL-4332601/ 2-NL-4332602 / 2-NL-4385702 /



Eier, in denen nachweislich Rückstände des Gifts stecken:

0-NL-4385501 / 0-NL-4392501 / 1-NL-4128604 / 1-NL 4286001 / 2-NL-4015502



Eier, bei denen Betriebe selbst Rückstände gemeldet haben:

0-NL-4170101 / 1-NL-4322401 / 1-NL-4331901 / 1-NL-4339301 / 1-NL-4385701 / 2-NL-4322402 Belastete in Deutschland hergestellte Eier:

0-DE-0360521 / 1-DE-0358001 Ebenfalls unter Verdacht Die niederländischen Behörden warnen generell vor allen Eiern, deren Stempel folgende Zahlen enthalten:

X-NL-40446XX / X-NL-40534XX / X-NL-40709XX/ X-NL-41176XX / X-NL-41205XX / X-NL-41437XX / X-NL-42068XX / X-NL-42206XX / X-NL-42736XX / X-NL-42775XX / X-NL-43154XX / X-NL-43224XX / X-NL-43425XX / X-NL-43434XX / X-NL-43651XX / X-NL-43780XX / X-NL-43925XX / X-NL-41679XX / X-NL-42071XX / X-NL-42659XX / X-NL-42766XX / X-NL-43113XX / X-NL-43326XX / X-NL-43514XX / X-NL-43640XX / X-NL-43835XX / X-NL-43879XX (Stand: 4. August 2017) Was bedeutet der Eier-Code? An dem Code, der in der EU auf Eier gestempelt wird, können Sie erkennen, aus welchem Land ein Ei stammt, wie es erzeugt wurde ("bio", Käfig, Freiland) und aus welchem Betrieb es stammt. Wie Sie den Eier-Code entschlüsseln: DIE ERSTE ZAHL

0 = Ökologische Erzeugung

1= Freilandhaltung

2= Bodenhaltung

3= Käfighaltung DER LÄNDERCODE

AT = Österreich / BE= Belgien / BG = Bulgarien / DK = Dänemark / DE = Deutschland /ES = Spanien / FR = Frankreich / HR = Kroatien / IT = Italien / NL = Niederlande / PL = Polen / RO = Rumänien / SE = Schweden / SL = Slowenien DER STALLCODE:

Er besagt, aus welchem Betrieb das Ei stammt. Auf den Seiten des Vereins für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen (KAS) können Sie das nachschauen.



Unter welchen Bedingungen leben deutsche Hühner? Die üblichen Haltungsformen hat der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft hier übersichtlich beschrieben. Wie schädlich ist Fipronil? Die Warnung bedeutet nicht, dass eine direkte Gefahr durch den Verzehr der Eier besteht. Allerdings kann das Gift toxisch auf das Nervensystem wirken – dieses wurde in Tierversuchen bei höheren Konzentrationen festgestellt. Nach der aktuellen Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) sind bei Gehalten bis 0,72 mg/kg Fipronil-Rückständen im Ei keine gesundheitlichen Risiken zu erwarten. Fipronil ist ein Phenylpyrazol und wird vielfach als Pflanzenschutzmittel und Biozid genutzt. In der Tiermedizin wird es als Mittel gegen Flöhe und Zecken bei Hunden und Katzen eingesetzt. Die Anwendung an Tieren, die Lebensmittel erzeugen, ist nicht erlaubt. Verbraucher sollten die Nummern auf ihren Eiern prüfen – vor allem bei solchen, die sie in den Niederlanden oder in NRW gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auch bei den Verbraucherzentralen. Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz

In Deutschland fahnden die Behörden inzwischen nach Produkten, in denen belastete Eier verarbeitet wurden. Die Bundesländer haben sich nach Angaben der Berliner Senatsverwaltung für Verbraucherschutz auf ein bundesweites Überwachungsprogramm verständigt, welches die Fipronil in eierhaltigen Produkten untersuchen soll.

Die Grünen forderten in einem Sieben-Punkte-Plan eine Kennzeichnungspflicht für Eierprodukte wie Nudeln oder Kekse. Bislang könne man zwar mithilfe des Herkunftsstempels herausfinden, aus welchem Betrieb ein Ei kommt. Bei weiterverarbeiteten Eierwaren sei dies jedoch nicht möglich.